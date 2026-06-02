◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ―楽天（２日・横浜）

楽天は２日、鈴木大地内野手（３６）がキャプテンに就任することを発表した。

鈴木大は１９年にオフに楽天に加入。チームの野手で最年長で、リーダーシップに定評がある。首脳陣、ナインからの信頼も厚い。チームは三木肇監督が就任した２５、２６年はキャプテン制を廃止していたが、シーズン途中という異例のタイミングでベテランに重責を託した。

鈴木大は「監督からお話をいただいて、キャプテンをやることになりました。チームも苦しいですし、僕がキャプテンになってすぐ何かが変わることはないかもしれないんですけど、なった以上は本当にまだまだ諦めるポジションではないと思っている。とにかく前へ前へチームが進むようにそこの先頭にしっかり立ちたいと思います。ただやることは今までと変わらないと思うので、僕もプレーヤーとして頑張りますし、プレーヤーとして試合に出ない時もよりしっかり他の選手を支えていけたらいいなと思います。よろしくお願いします」と決意を込めた。

現在、チームは最下位に低迷。交流戦に入ってから６連敗中と苦しむ。新キャプテンを中心に一丸となって苦境を乗り越える。