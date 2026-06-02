女優で歌手の香坂みゆきが1日、自身のインスタグラムを更新。5月31日に都内で開催したライブへの感謝をつづった。



【写真】黄＆赤＆黒 今もキラッキラ レアすぎる45年ぶりの3人集結

「2026 MIYUKI KOSAKA LIVE」と題し、リール動画を投稿した香坂。「今年の周年Liveも幸せな時間を 過ごさせていただきました お越しいただいた皆さま ありがとうございました これからも沢山Liveが出来ますように」と感謝と思いを記した。



ライブ当日には「こんな幸せなことが」と懐かしい3ショットもアップ。「1977年デビュー同期 荒木由美子ちゃん 五十嵐夕紀ちゃん 香坂みゆき 3人で会えたのは45年ぶり?! 幸せだ～」と同期がライブに駆けつけたことも明かしている。



荒木は76年の「第1回ホリプロタレントスカウトキャラバン」で審査員特別賞を受賞。香坂がMC(月曜～金曜日)を務めるテレビ東京「なないろ日和！」では金曜日のMCとして出演しており、83年に結婚した歌手で俳優の湯原昌幸とはおしどり夫婦としても知られる。一方、77年に「6年たったら」で歌手デビューした五十嵐さん。山城新伍さん監督の日活ロマンポルノ「双子座の女」出演も話題となった。



31日には別の投稿でライブの裏側も披露している。香坂は「今時 みんな電子チケットなので お土産チケット 作ってみた」と記し、公開した動画では「消しゴム版画を彫って インク付けてハンコハンコ どうぞ お持ち帰りくださいねw」と自らせっせとチケットを手作り。応援してくれるファンへのあふれんばかりの愛を感じさせた。



香坂は1963年生まれ、神奈川県出身。3歳でモデルをはじめ、12歳で「欽ちゃんのドンとやってみよう！」(フジテレビ系)のマスコットガールで人気者に。14歳の77年に「愛の芽ばえ」で歌手デビューした。2023年に元タレントで実業家の清水圭氏と離婚。女優、タレントとしてテレビ、映画、舞台など幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）