元STU48の森香穂（29）が2日までに自身のSNSを更新。結婚と第1子妊娠を報告した。

「いつも応援してくださっている皆さまへ」とし、「私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして新しい命を授かり、現在お腹の中で大切に育んでいます」と結婚と妊娠を報告した。ウエディングドレス姿やふっくらおなかも公開。「実はお腹超ぱんぱんで既に10キロ太ってます」と明かした。

さらに「本日6月1日で29歳になりました。こうして新しい人生の節目を迎えられるのも、いつも支えてくださる皆さまのおかげです。本当にありがとうございます」と29歳を迎えたことも報告した。

「これまでお会いできる機会を楽しみにしてくださっていた皆さまへ。今回のご報告までの間、体調面などもあり、思うようにその機会を作ることができず、結果としてご心配やご不安にさせてしまっていたらごめんなさい。これからは形を変えながらにはなりますが、変わらず皆さまと繋がっていけたら嬉しいです」と続けた。

「これからは夫婦として、そして母として、あたたかい家庭を築いていけるよう歩んでいきます。今後とも温かく見守っていただけたら幸いです。これからもよろしくお願いいたします」とつづった。

また、2日に更新したXでは「お祝いコメントくださった全ての皆様へ。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします！」と感謝を伝えつつ、「森香澄さんと勝手に間違えて焦っているそこの君へ。すまんな誰で。てかあなたこそ誰？でございます」と突っ込み、「森香澄さん大好きなの！そんなに怒んないでね」とユーモアたっぷりにつづった。

森は17年にSTU48に加入し、19年12月に同グループを卒業。23年にはRIZINガールを務めた。