台風6号の影響が各地に出ています。まずは「レベル4氾濫危険警報」が出ている日南市の酒谷川が見える場所から現在の様子を伝えてもらいます。

宮崎県の南部、日南市の高台にある宿泊施設から中継でお伝えします。いまこちら雨は小康状態ですが、2日は朝から大粒の横なぐりの雨が強まったり弱まったりを繰り返しています。その大雨の影響で、私たちの目の前を流れる酒谷川と、近くを流れる広渡川にレベル4の氾濫危険警報が出ました。

2日午前9時頃から私たちはこの場所で取材をしているのですが、明らかに川の水位が上がっていて、茶色く濁った水の勢いが増しているのがわかります。時折、大きな流木なども確認できました。

この宿泊施設のすぐ近くには、避難所となっている日南総合運動公園がありますが、午後3時時点で4世帯6人が避難しています。1日から避難しているという高齢女性に話を伺うと、以前の台風で家の前の用水路があふれ出し、実際に道路が冠水したことがあるそうで、1人で寝るのは怖いので今回も早めに避難してきたそうです。早く収まってほしいと話していました。

日南市では、警戒レベル3の大雨警報、土砂災害警報、それに暴風、波浪警報が出ていて、市内の一部地域に避難指示も出されています。引き続き警戒を続けてください。