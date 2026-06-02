女優の十條莉緒が2日までにインスタグラムを更新。芸能活動を再開することを発表した。

十条は「芸能活動を再開することにしました」と書き出し「事務所とは業務委託契約という形で活動しております」と続けた。

さらに「約6年前に膠原病を発症してから、体調の波に翻弄される日々を過ごしてきました。手放した夢や仕事は数知れず、悔しさや不安を抱えながら過ごした時間もたくさんありました」と振り返り「それでも、支えてくださる方々の存在や温かな言葉に何度も救われ、ここまで歩いてくることができました いつも見守ってくださった皆さまに、心から感謝しています そして今、ようやく寛解し、少しずつ前を向いて歩いていける希望が見えてきました」と感謝を伝えた。

十条は「これからはたくさんの夢と目標を持って、『より良く』だけではなく、『より多く』を生きていきたいです いつも応援してくださる皆さま、本当にありがとうございます 今後ともどうぞよろしくお願いいたします 十條莉緒」と呼びかけた。

十条は「行列のできる法律相談所」の再現VTRで広瀬すず、浜辺美波、剛力彩芽、IMALUなどを演じ、数々のCMなどにも出演している。