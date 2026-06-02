Game & Co.が展開する「AMICIS（アミシス）」は、「碧依さくら 限定コラボデバイス」第3弾として、ゲーミングキーボードの受注販売を6月1日から6月30日までの期間限定で実施することを発表した。

【画像あり】本人監修のこだわりの本体

碧依さくらは桜の妖精と雪女のハーフのVTuberで、2024年2月にデビュー。同年9月にはVTuberプロダクション「re;BON」を設立し、代表として次世代VTuberのプロデュースや運営にも携わっている。同年12月にはZepp Hanedaにてファーストワンマンライブを開催した。

本製品は、碧依さくら本人が監修した60%サイズのゲーミングキーボード。描き下ろしイラストや背面ガラスプレートにこだわりを詰め込み、ファン向けの特別感と日常使いできる完成度を両立させた仕上がりとなっている。

筐体はアルミボディによる重厚感のある作りで、長時間の使用でも疲れにくい設計を採用。キーごとのRGBライティングや専用PBTキーキャップにより、デザイン性と実用性を両立している。

スイッチには磁気スイッチ「Gateron White Max」を搭載。0.08msの低遅延、0.1mm～3.5mmで調整可能なアクチュエーションにより、繊細かつ素早い入力を実現する。さらに最大8000Hzのポーリングレートやラピッドトリガーに対応し、高速なキー反応が求められるシーンでも高いパフォーマンスを発揮する。

また、分割型ガスケットマウントケースや内部FR4プレートの採用により、耐久性、打鍵音、安定性にも配慮している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）