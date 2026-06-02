2か月先まで予約が埋まる恵比寿のピッツェリア 世界が認めた店主が作る、鰹節と昆布の「日本のうまみ」
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿のピッツェリア店『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』です。
【2022年12月OPEN】世界を魅了した日本の感性が光るとっておきの一枚
元々は和食の料理人だったという店主の本倉裕樹さん。ピッツァに魅せられて名店へ飛び込み修業、4年前に自身のピッツェリアを開いた。それが瞬く間に評判を呼び、国際的なピッツァアワードでは世界の10人に選出。予約は2か月先が安心といわれるほどの人気ぶりだが、並べば開店直後に滑り込めることもあるとか。
一躍注目を集めたのが「日本のうまみ」という1枚。
日本のうまみ2640円
『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』日本のうまみ 2640円 具材はアンチョビから連想したサバの干物、鰹節、昆布、ねぎ、ごま、とろろ昆布など
「おいしいピッツァはもうたくさんある。懐石料理をやっていた自分らしいものをと考え、たどり着きました」と本倉さん。
ベースにしたのは、和食時代から使ってきた乾燥椎茸のピュレ。昆布や醤油、ごまを重ねているので、味わいは驚くほど複雑で、ペコリーノとモッツァレラというふたつのチーズが、うまく全体をまとめている。
ひと目見ると味の想像がつかないけれど、食べればすんなり納得のおいしさ。ここだけにしかない、日本のピッツァを味わってみたい。
『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』店主 本倉裕樹さん
店主：本倉裕樹さん「ピッツァに新しい世界を切り拓きたい」
『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』
恵比寿『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』
［店名］『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』
［住所］東京都渋谷区恵比寿南1-11-13恵比寿ヴェルソービル1階
［電話］03-6683-1973
［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時〜23時（22時LO）
［休日］無休
［交通］JR山手線ほか恵比寿駅西口から徒歩約4分
撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、王道の2つのピザを1枚にした看板ピッツァの画像をご覧いただけます。
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。