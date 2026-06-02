2か月先まで予約が埋まる恵比寿のピッツェリア　世界が認めた店主が作る、鰹節と昆布の「日本のうまみ」

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿のピッツェリア店『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』です。

【2022年12月OPEN】世界を魅了した日本の感性が光るとっておきの一枚

元々は和食の料理人だったという店主の本倉裕樹さん。ピッツァに魅せられて名店へ飛び込み修業、4年前に自身のピッツェリアを開いた。それが瞬く間に評判を呼び、国際的なピッツァアワードでは世界の10人に選出。予約は2か月先が安心といわれるほどの人気ぶりだが、並べば開店直後に滑り込めることもあるとか。

一躍注目を集めたのが「日本のうまみ」という1枚。

日本のうまみ2640円

『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』日本のうまみ 2640円 具材はアンチョビから連想したサバの干物、鰹節、昆布、ねぎ、ごま、とろろ昆布など

「おいしいピッツァはもうたくさんある。懐石料理をやっていた自分らしいものをと考え、たどり着きました」と本倉さん。

ベースにしたのは、和食時代から使ってきた乾燥椎茸のピュレ。昆布や醤油、ごまを重ねているので、味わいは驚くほど複雑で、ペコリーノとモッツァレラというふたつのチーズが、うまく全体をまとめている。

ひと目見ると味の想像がつかないけれど、食べればすんなり納得のおいしさ。ここだけにしかない、日本のピッツァを味わってみたい。

『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』店主 本倉裕樹さん

店主：本倉裕樹さん「ピッツァに新しい世界を切り拓きたい」

『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』

恵比寿『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』

［店名］『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』

［住所］東京都渋谷区恵比寿南1-11-13恵比寿ヴェルソービル1階

［電話］03-6683-1973

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時〜23時（22時LO）

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか恵比寿駅西口から徒歩約4分

撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、王道の2つのピザを1枚にした看板ピッツァの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】王道の2つのピッツァを一度に楽しめる！ ハーフ＆ハーフがおすすめ（8枚）