「急に首を絞められました」バービー、娘とのハプニング明かす「油断大敵」「思わず叫んだわよ」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは6月1日、自身のInstagramを更新。娘とのほほ笑ましいハプニングを公開しました。
【写真】バービーに起きたハプニングとは
コメントでは「バービーちゃん家族の日常 大好き」「今回はやられた顔が笑っちゃいました」「もはや神ちゃんの笑顔も人のようだね」「ワンコも一緒に行けて、ステキな所ですね」などの声が寄せられています。家族との充実した時間が伝わる投稿となりました。
ファンからは「お父様とも似てるしお母様にも似てる！」「バビちゃんfamilyのすごく幸せな笑顔を見てると気持ちがポワンと明るくなる」「バービーさんの旦那様最高」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】バービーに起きたハプニングとは
「バービーちゃん家族の日常 大好き」バービーさんは「娘と楽しく笑い合っていたと思ったら、首にかけていたバッグで急に首を絞められました 一歳児って油断大敵ですね！『やぁぁあめぇぇぇてぇぇ！』って思わず叫んだわよ」とつづり、5枚の写真を公開。娘と笑いあう様子や、バッグを引っ張られてのけぞるコミカルなショットのほか、夫や愛犬との食事風景などが収められています。
「バービーさんの旦那様最高」5月10日には「夫・つーたんから母の日サプライズプレゼント 娘が書いたお絵描きをUNIQLOでプリントしたTシャツを用意してくれました！」とつづり、7枚の写真と1本の動画を公開したバービーさん。投稿には、娘のお絵描き入りTシャツを着た家族ショットなどが収められており、夫の粋なサプライズに感激した様子を明かしていました。
ファンからは「お父様とも似てるしお母様にも似てる！」「バビちゃんfamilyのすごく幸せな笑顔を見てると気持ちがポワンと明るくなる」「バービーさんの旦那様最高」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)