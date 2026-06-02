サッカー元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏（45）が、2026年6月1日にユーチューブを更新し、5月31日に行われた日本代表対アイスランド代表の試合を「生ぬるかった」と酷評した。

「勝ったことは素晴らしいが、パフォーマンスは良くなかった」

12日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向け、日本代表（FIFAランク18位）は31日、東京・国立競技場でアイスランド代表（同75位）と国際親善試合を行い、1−0で勝利した。

試合は、日本がアイスランドを攻めあぐね、0−0で前半を折り返した。後半42分に、右サイドからのクロスをFW小川航基（28）が頭で合わせてゴール。日本はこの1点を守り切り、W杯前最後となる国際親善試合を制した。

アイスランド戦は、代表の最終調整を兼ねた壮行試合で、森保一監督（57）は、これまで出場機会の少なかった選手をテスト的に起用した。この日は、日本代表元主将のDF吉田麻也（37）が先発出場するなど、普段の国際親善試合と異なる雰囲気の中で行われた。

格下相手に後半42分までゴールがなかった日本代表。闘莉王氏は「お祭り的な試合で、いつもの日本代表ではなかったことは確かだったと思う」と指摘し、試合内容に言及した。

「正直なところ、ちょっと生ぬるい試合ではあった。メンバーもゴロっと変わって、先発メンバーもなかなかうまくいかなかった。途中からピッチに入った交代選手も、たいしたプレーをしていなかったと思います。今回のアイスランドはワールドカップにも行けない。大差で勝たなければいけない試合だった。なのに1−0。勝ったことは素晴らしいが、パフォーマンスは良くなかった」

そして、MFの久保建英（24）、伊東純也（33）、中村敬斗（25）、堂安律（27）らのパフォーマンスに関しては、厳しい評価を下した。

「MF4人は本気モードでなかったことは確かだった」

闘莉王氏は「本気でやっている感じはなかった」と切り出し、次のような見解を示した。

「ドリブルにしろ、パスにしろ、センタリングにしろ。ボールを取られた後のとり方。本気モードではなかったことは確かだった。この4人がきちんと機能しないと、特に三笘（薫）選手のドリブルがない時は、この4人の連動や連携がないと、攻撃の厚みが出ない。淡泊な攻撃になっていく。相手にとっては守りやすい攻撃になる。この感じでワールドカップを戦うなら、オランダ戦は負けです」

アイスランド戦で最も高く評価したのが、DF菅原由勢（25）だ。堂安に代わって後半開始からピッチに立ち、チームの勝利に貢献した。

闘莉王氏は「菅原選手は今日のMVPだと思います。セットプレーも任されて、蹴っていましたし。菅原選手の思い切ったクロス。キックの精度が高い。長友と比べたら全然違う。今日は素晴らしかった。相手が、フィジカルが強かったので、速いボールをチョイスしたのは、非常に良かった」と称賛した。

今大会、日本はグループFに属し、オランダ、スウェーデン、チュニジアと同組だ。森保監督は優勝を目標に掲げており、大きな期待がかかる。注目の初戦は、15日のオランダ戦となる。