「私たちって付きあってるよね？」彼に勇気を出して聞くと...【とんでもない発言】をされて、主人公絶句！？

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読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！何度もデートを重ね、まるで恋人のような時間を過ごしていた彼。しかし、はっきりとした言葉は一切なく、曖昧な関係に不安を抱くように…。勇気を出して関係を確かめた瞬間、思いもよらない事実が明らかになります。

恋人みたいに過ごしているのに…？

私には、頻繁にデートを重ねている、気になる彼がいました。

毎日のように連絡を取りあい、休日になれば自然と2人で出かける関係。

まわりから見れば完全に恋人同士のような雰囲気でした。

私は、自然と「このまま付きあうことになるんだろうな」と思っていたのです。

でも、どれだけ親密な時間を過ごしても、彼から「付きあおう」という言葉だけは出てきませんでした。

楽しいはずなのに、心のどこかではずっとモヤモヤした気持ちが消えず、「私たちってどういう関係なんだろう」「ずっとこのままなのかな」と、不安ばかりが大きくなっていったのです。

勇気を出して聞いてみると…！？

曖昧なまま期待し続けることに疲れてしまった私は、次に会ったときこそ彼に本音を聞こうと決めました。

そしてある日のデート帰り、私は勇気を振り絞って、こう尋ねたのです。

「私たちって…ちゃんと付きあってるよね？」

すると彼は、気まずそうにするどころか、軽く笑いながらこう返してきました。

「え、付きあうとかないでしょ（笑）そういうのめんどくさいし」

あまりにもあっさりした言い方に、私は言葉を失いました。

彼にとって私は恋人ではなく、“都合よく一緒に過ごせる相手”でしかなかったのです。

それまで信じていた時間が一気に崩れ落ちたような気がして、胸が締めつけられるほど苦しくなりました。

この後、まさかの展開に…！？

原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部