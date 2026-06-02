「私たちって付きあってるよね？」彼に勇気を出して聞くと...【とんでもない発言】をされて、主人公絶句！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！何度もデートを重ね、まるで恋人のような時間を過ごしていた彼。しかし、はっきりとした言葉は一切なく、曖昧な関係に不安を抱くように…。勇気を出して関係を確かめた瞬間、思いもよらない事実が明らかになります。
恋人みたいに過ごしているのに…？
私には、頻繁にデートを重ねている、気になる彼がいました。
毎日のように連絡を取りあい、休日になれば自然と2人で出かける関係。
まわりから見れば完全に恋人同士のような雰囲気でした。
私は、自然と「このまま付きあうことになるんだろうな」と思っていたのです。
でも、どれだけ親密な時間を過ごしても、彼から「付きあおう」という言葉だけは出てきませんでした。
楽しいはずなのに、心のどこかではずっとモヤモヤした気持ちが消えず、「私たちってどういう関係なんだろう」「ずっとこのままなのかな」と、不安ばかりが大きくなっていったのです。
勇気を出して聞いてみると…！？
曖昧なまま期待し続けることに疲れてしまった私は、次に会ったときこそ彼に本音を聞こうと決めました。
そしてある日のデート帰り、私は勇気を振り絞って、こう尋ねたのです。
「私たちって…ちゃんと付きあってるよね？」
すると彼は、気まずそうにするどころか、軽く笑いながらこう返してきました。
「え、付きあうとかないでしょ（笑）そういうのめんどくさいし」
あまりにもあっさりした言い方に、私は言葉を失いました。
彼にとって私は恋人ではなく、“都合よく一緒に過ごせる相手”でしかなかったのです。
それまで信じていた時間が一気に崩れ落ちたような気がして、胸が締めつけられるほど苦しくなりました。
この後、まさかの展開に…！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部