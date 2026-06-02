「私たちって付きあってるよね？」彼に勇気を出して聞くと...【とんでもない発言】をされて、主人公絶句！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！何度もデートを重ね、まるで恋人のような時間を過ごしていた彼。しかし、はっきりとした言葉は一切なく、曖昧な関係に不安を抱くように…。勇気を出して関係を確かめた瞬間、思いもよらない事実が明らかになります。

私には、頻繁にデートを重ねている、気になる彼がいました。

毎日のように連絡を取りあい、休日になれば自然と2人で出かける関係。

まわりから見れば完全に恋人同士のような雰囲気でした。

私は、自然と「このまま付きあうことになるんだろうな」と思っていたのです。

でも、どれだけ親密な時間を過ごしても、彼から「付きあおう」という言葉だけは出てきませんでした。

楽しいはずなのに、心のどこかではずっとモヤモヤした気持ちが消えず、「私たちってどういう関係なんだろう」「ずっとこのままなのかな」と、不安ばかりが大きくなっていったのです。