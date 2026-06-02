のん、かが屋の単独ライブ大満喫＆弾ける笑顔３ショット公開
俳優・アーティストののんが２日までにオフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・かが屋の第７回かが屋単独ライブ「大カロ貝屋展３」を訪れたことを報告した。
５月30日、のんは「チャージ」と題してブログを更新すると、書籍や自転車、バター、柔道着、ラーメン、ギターなどを表す絵文字を添えながら「最高だったーーー」「面白かったあーー」と興奮気味につづり、単独ライブを楽しんだことを明かした。
さらに「いつまでも余韻に浸っていたいスペシャルな空間でした」と満足げに振り返り、加賀と賀屋と弾ける笑顔でピースサインを決める３ショットを公開。
また、購入したオリジナルグッズのジップバッグについて「私が当たったのは、定食屋の夫婦。」と報告し、「#大カロ貝屋展３」「#かが屋」とハッシュタグを添えて、 ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「笑顔は幸せにしてくれる」「素敵な笑顔の写真」「笑いのパワーいっぱいチャージ出来たようでよかった」「幸せそうな、のんちゃん」「お笑い好きだね」「ほんと楽しそう♪」「のんちゃんかわいい」「笑顔素敵」「御三方の笑顔見てるだけでこちらもチャージ」「のんちゃんと同席してたお客さんラッキー」などの声が寄せられている。
５月30日、のんは「チャージ」と題してブログを更新すると、書籍や自転車、バター、柔道着、ラーメン、ギターなどを表す絵文字を添えながら「最高だったーーー」「面白かったあーー」と興奮気味につづり、単独ライブを楽しんだことを明かした。
また、購入したオリジナルグッズのジップバッグについて「私が当たったのは、定食屋の夫婦。」と報告し、「#大カロ貝屋展３」「#かが屋」とハッシュタグを添えて、 ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「笑顔は幸せにしてくれる」「素敵な笑顔の写真」「笑いのパワーいっぱいチャージ出来たようでよかった」「幸せそうな、のんちゃん」「お笑い好きだね」「ほんと楽しそう♪」「のんちゃんかわいい」「笑顔素敵」「御三方の笑顔見てるだけでこちらもチャージ」「のんちゃんと同席してたお客さんラッキー」などの声が寄せられている。