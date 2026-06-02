ますだおかだ増田＆水田わさび、交流戦中継を盛り上げる BS12がセ・パ交流戦3試合を無料生中継
お笑いコンビ・ますだおかだの増田英彦と声優の水田わさびが、BS12で放送される「BS12プロ野球中継2026」のセ・パ交流戦中継にゲスト出演する。水田は12日放送の「東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ」、増田は14日放送の「オリックス・バファローズvs.阪神タイガース」の副音声に登場し、ビジターチームとして放送を盛り上げる。
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BS12では2026年シーズン、「BS12プロ野球中継2026」としてパーソルパシフィック・リーグ公式戦を中心に45試合以上を無料生中継している。開幕戦から日本生命セ・パ交流戦、シーズン終盤戦まで幅広く放送し、球団OBや各チームのファンとして知られる著名人ゲストも出演する。
セ・パ交流戦では3試合を無料で生中継。5月29日放送の「オリックス・バファローズvs.中日ドラゴンズ」では、中日OBの佐伯貴弘氏と英智氏が副音声解説を担当。主音声では坂口智隆氏が解説を務めた。
続く6月12日の「東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ」では、広島ファンとして知られる水田が副音声ゲストとして出演。広島OBの田中広輔氏とともに、ビジターチーム目線で試合を伝える。主音声では礒部公一氏が解説を担当する。
さらに14日の「オリックス・バファローズvs.阪神タイガース」では、阪神ファンとして知られる増田が副音声ゲストとして登場。解説の阪神OB・大和氏とともに阪神を応援しながら試合の見どころを語る予定だ。主音声は近藤一樹氏が解説を務める。
番組ではホームチーム向けの主音声と、ビジターチーム向けの副音声を用意。試合終了後には人気企画「どこよりも早い二次会」も実施し、主音声と副音声の出演者が一堂に会して、その日の勝負の分かれ目などをテーマにトークを展開する。
また、放送中には公式Xで「#ホーム応援」「#ビジター応援」を付けた応援コメントや質問を募集。視聴者参加型の企画として交流戦中継を盛り上げる。
【放送概要】
■6月12日 午後5：59〜
・東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ
【副音声】解説：田中広輔 ゲスト：水田わさび
■6月14日 午後1：00〜
・オリックス・バファローズvs.阪神タイガース
【副音声】解説：大和 ゲスト：ますだおかだ増田
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BS12では2026年シーズン、「BS12プロ野球中継2026」としてパーソルパシフィック・リーグ公式戦を中心に45試合以上を無料生中継している。開幕戦から日本生命セ・パ交流戦、シーズン終盤戦まで幅広く放送し、球団OBや各チームのファンとして知られる著名人ゲストも出演する。
セ・パ交流戦では3試合を無料で生中継。5月29日放送の「オリックス・バファローズvs.中日ドラゴンズ」では、中日OBの佐伯貴弘氏と英智氏が副音声解説を担当。主音声では坂口智隆氏が解説を務めた。
続く6月12日の「東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ」では、広島ファンとして知られる水田が副音声ゲストとして出演。広島OBの田中広輔氏とともに、ビジターチーム目線で試合を伝える。主音声では礒部公一氏が解説を担当する。
さらに14日の「オリックス・バファローズvs.阪神タイガース」では、阪神ファンとして知られる増田が副音声ゲストとして登場。解説の阪神OB・大和氏とともに阪神を応援しながら試合の見どころを語る予定だ。主音声は近藤一樹氏が解説を務める。
また、放送中には公式Xで「#ホーム応援」「#ビジター応援」を付けた応援コメントや質問を募集。視聴者参加型の企画として交流戦中継を盛り上げる。
【放送概要】
■6月12日 午後5：59〜
・東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ
【副音声】解説：田中広輔 ゲスト：水田わさび
■6月14日 午後1：00〜
・オリックス・バファローズvs.阪神タイガース
【副音声】解説：大和 ゲスト：ますだおかだ増田