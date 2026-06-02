これはもう新世代の「コンパクトスポーツカー」だ

ホンダは2026年5月22日、新型小型EV「Super-ONE（スーパーワン）」を正式発売しました。

車名の“スーパーワン”には、軽自動車規格やEVの常識を超越する存在（Super）として、ホンダならではの唯一無二（One and Only）の価値を届けたいという思いが込められています。

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開発責任者の堀田英智LPLは、グランドコンセプトに「e：Dash BOOSTER」を掲げ、日常の移動を単なる手段ではなく、ドライバーの感情を高揚させる特別な体験へと変えることを目指したと語っていました。

ボディサイズは全長3580mm×全幅1575mm×全高1615mm、ホイールベース2520mm。N-ONE e：から専用シャシを採用してトレッドを拡幅し、ロー＆ワイドなスタンスを実現しています。

29.6kWhの薄型・大容量バッテリーを床下中央に配置することで低重心化を図り、車両重量は国内乗用EVクラス最軽量級の1090kgを達成しました。

この軽量・低重心ボディが、意のままに操れる安心感のあるハンドリングと、WLTCモードで274kmという航続距離の両立に貢献しています。

最大の注目ポイントは、専用開発の「BOOSTモード」です。

通常モードでは47kWの最大出力を、BOOSTモードでは最大70kW（約100ps）まで高め、力強く鋭い加速を楽しめます。

さらに7段変速のようなギアチェンジの感覚を再現した「仮想有段シフト制御」と、アクセル操作に連動した迫力あるエンジンサウンドを車内に再生する「アクティブサウンドコントロール」を組み合わせることで、EVでありながらガソリン車を操るようなリアルな運転感覚を実現しました。

ステアリングのパドル操作によるシフトチェンジや、疑似タコメーターの表示など、ドライビングをとことん楽しむための仕掛けが随所に盛り込まれたスーパーワン。BOOSTモード時には助手席のロングイルミネーションが青から紫に変化し、高揚感をさらに演出します。

エクステリアは、張り出したブリスターフェンダーが力強いワイド感を強調するスポーティなデザイン。専用エアロパーツや前後のエアダクトは、視覚的な迫力と走行安定性を両立しています。

インテリアは水平基調のインパネに専用スポーツシートを組み合わせ、ブルーを基調としたアシンメトリー配色で遊び心を演出しました。

装備面では、Google搭載の9インチ「ホンダコネクトディスプレイ」に加え、ホンダの小型Aセグメントモデルで初となるBOSEプレミアムサウンドシステム（8スピーカー）を標準装備。13.1Lの大容量サブウーファーが生み出す迫力のサウンドは、アクティブサウンドコントロールとも相まって、乗るたびに気分を高めてくれます。

ボディカラーは、宇宙へ向かって走る雷現象「ブルージェット」をモチーフにした専用色「ブーストバイオレット・パール」をはじめ、モノトーン5色と2トーンカラー4パターンの計9種類をラインナップ。グレードは1種類のみで、車両価格は339万200円（消費税込）です。

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あるホンダ販売店では、新型スーパーワンに対する反響について、興奮気味な様子で次のように話します。

「事前予約の段階から大きな反響を感じていました。

これは現行型シビック タイプR販売時以上の高い熱量で、ユーザーがひっきりなしに問い合わせをしてきます。

これからのホンダの車両販売における中核車になる可能性もありそうです」

実際、すでに申し込みが殺到しているとの情報がSNSなどで散見されており、納期の長期化も懸念されているほどです。

走りの楽しさを前面に打ち出した新型スーパーワンが、国内EVシーンに新たな風を吹き込む存在となるか、今後の販売動向が注目されます。