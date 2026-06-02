【義母の言葉：イヤだった編】「煮物おいしい」「孫かわいそう」【第23話まんが】#ママスタショート
みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？ それともあまりよくない？ せっかくできた家族ですし、できれば良好な関係を結んでおきたいものではありますが現実はそう甘くない……。ママたちが経験した「義母に言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。
今回のエピソードは、義母の手料理を食べているときに起こった一件です。
義母の家に集まったある日。義母が作った食事を食べはじめたところ……。
娘「煮物美味し〜！ 家でも食べたいコレ〜」
義母の作った煮物をたいそう気に入ったわが子。思わず喜びの声をあげた孫に義母さんびっくり。
義母「ちょっとミホさぁん……あなたお孫ちゃんに何食べさせてるの？」
孫からの絶賛に、何を思ったのか義母さんはお嫁さんに怒りの矛先を向けたのです。おまけに「煮物で喜ぶなんてかわいそうでしょ！」ときたもんだ！ どんな捉え方するんですか。煮物が褒められたのに〜。もう少し素直に受け取りましょうよ。
みなさんも義母さんに言われてイヤだった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回のエピソードは、義母の手料理を食べているときに起こった一件です。
義母の家に集まったある日。義母が作った食事を食べはじめたところ……。
義母の作った煮物をたいそう気に入ったわが子。思わず喜びの声をあげた孫に義母さんびっくり。
義母「ちょっとミホさぁん……あなたお孫ちゃんに何食べさせてるの？」
孫からの絶賛に、何を思ったのか義母さんはお嫁さんに怒りの矛先を向けたのです。おまけに「煮物で喜ぶなんてかわいそうでしょ！」ときたもんだ！ どんな捉え方するんですか。煮物が褒められたのに〜。もう少し素直に受け取りましょうよ。
みなさんも義母さんに言われてイヤだった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ