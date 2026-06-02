どっちがカワイイ？ 人気女子プロが「サンリオ展」を訪問、マイメロディとの2ショットも
手束雅が自身のインスタグラムを更新。東京・六本木で開催中の「サンリオ展 ニッポンのカワイイ文化60年史 FINAL ver.」に行ってきたことを投稿した。
【写真】ハローキティが初登場した商品の写真も！ 手束雅が楽しんだサンリオ展（全13枚）
サンリオ展では人気キャラクターたちの展示だけにとどまらず、創業当時のサンリオがどのようにして新しい価値観を築いてきたのか、世界中で愛されているハローキティをはじめ450以上のキャラクターはどのようにして生まれてきたのかなどを解説し、同時に歴史的なグッズの展示もしている。手束も「サンリオの歴史や文化を感じる貴重なデザインの商品が沢山あってカワイイ世界に引き込まれました」と、展示会を大いに楽しんだようだ。公開した写真の1枚目に写るのは、世界の歌姫レディ・ガガが実際に着用した「ハローキティドレス」の再現レプリカ。数えきれないほどのぬいぐるみを使用したドレスは大きな話題となっていた。さらに一緒に行った友達と、ハローキティやマイメロディ、ポムポムプリンなどの人気キャラと撮った写真や、ハローキティが初めてデザインされた第1号商品・プチパースの復刻品の写真もあった。そして最後はコラボカフェで。「ハローキティのバーガー」や「ポムポムプリンのカルボナーラうどん」、キャラクターがあしらわれたパフェやドリンクなど、テーブルの上にも「カワイイ」が溢れていた。投稿を見たファンからは「大満足の１日だったようで良かったです」「雅ちゃんもサンリオのキャラクターみたいに可愛い！」「びーちゃんの大活躍する姿をみんな待ってます」などの温かい声援が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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