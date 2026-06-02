台風6号は3日(水)にかけて近畿・東海・関東に近づく予想です。各地で荒れた天気となるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■台風6号 今夜は九州南部〜四国に最接近 3日にかけて近畿・東海・関東へ

台風6号は、2日(火)の夜のはじめ頃にかけて九州南部へ、2日(火)夜遅く〜3日(水)明け方にかけて四国へ最も接近する見込みです。

その後、3日(水)明け方〜朝には近畿に、3日(水)明け方〜昼過ぎには東海に、3日(水)朝〜夕方には関東に最も接近するでしょう。

■台風接近前から大雨に

台風の北側には前線があり、西日本・東日本の太平洋側では台風接近前から局地的に雨が強まる所がある見込みです。

例えば近畿に台風が最も近づくのは3日(水)明け方〜朝ですが、大雨のピークは2日(火)夜からとなりそうです。

各地とも、台風接近の数時間前から大雨のピークがはじまると考えて、備えをしておいてください。

特に西日本と東日本の太平洋側、南東側に開けた斜面では雨量がかなり多くなりそうです。

■九州南部〜東海に線状降水帯の半日前予測

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下の通りです。

静岡県:3日明け方から昼前にかけて

愛知県:3日未明から朝にかけて

三重県:2日夜遅くから3日朝にかけて

奈良県:2日夜遅くから3日明け方にかけて

和歌山県:2日夜遅くから3日明け方にかけて

徳島県:2日夜のはじめ頃から3日未明にかけて

高知県:2日夜のはじめ頃から3日未明にかけて

宮崎県:2日昼過ぎから夕方にかけて

線状降水帯が発生すると、急激に大雨災害の危険度が増すおそれがあります。夜間の暗い時間、風が強い中での避難は難しいため、明るいうちの避難や、夜間は川や崖から離れた2階以上の部屋で休むなどの対応が必要です。

■3日の時間ごとの詳しい天気傾向 雨が降るタイミングは？

朝は近畿〜東北南部の広い範囲で雨が降るでしょう。東海や関東には活発な雨雲がかかる見込みです。東海や関東は風も強まるでしょう。一方、九州では次第に雨があがり、晴れ間が戻りそうです。

昼前は東海〜東北南部を中心に雨となりそうです。静岡や関東はどしゃ降りの雨・横殴りの雨となる見込みです。一方、九州や四国ではゆっくりと晴れ間が戻るでしょう。

昼過ぎは関東甲信、東北太平洋側を中心に雨が続く予想です。風も強まりそうです。九州〜東海は晴れ間がのぞくでしょう。

夕方は関東の沿岸部や東北太平洋側で雨が続くでしょう。沿岸部を中心に風の強い状態も続きそうです。

夜は東北太平洋側で雨の残る所があるでしょう。

■西日本で暑さ戻る 高知33℃

3日(水)は西日本で暑さが復活しそうです。広く夏日となり、宮崎で34℃、高知で33℃、岡山・広島・大分・佐賀・鹿児島で30℃など、真夏日になる所もあるでしょう。

【3日(水)の予想最低気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 15℃（-3 6月下旬）

仙台 18℃（-1 6月下旬）

新潟 19℃（±0 6月下旬）

東京 17℃（-4 6月上旬）

名古屋 20℃（±0 6月中旬）

大阪 19℃（±0 6月上旬）

福岡 22℃（±0 6月下旬）

那覇 26℃（＋1 6月下旬）

【3日(水)の予想最高気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 29℃（-2 真夏並み）

仙台 19℃（-8 5月上旬）

新潟 23℃（-5 5月下旬）

東京 21℃（-5 4月下旬）

名古屋 28℃（＋6 6月下旬）

大阪 28℃（＋4 6月中旬）

福岡 26℃（＋2 6月上旬）

那覇 30℃（＋1 6月中旬）

■週間予報

【気温】この先は、極端な暑さ・寒さはなさそうです。4日(木)〜9日(火)にかけて、気温は平年並みの所が多い予想です。

【天気】4日(木)は東北の太平洋側の雨は次第にやむ予想です。一方、九州は再び雨が降り出す見込みです。昼頃から雨の強まる所もあるでしょう。夜からは四国や紀伊半島も雨が降り出しそうです。関東〜中国地方も雲が広がりやすいでしょう。

5日(金)は沖縄や九州、四国、近畿を中心に雨が降るでしょう。その他、太平洋側は雲が広がりやすくなりそうです。

6日(土)も沖縄や九州南部は雨が降りやすいでしょう。その他の西日本は晴れ間が出る見込みです。東海、関東、北日本は雲が広がりそうです。

7日(日)〜8日(月)は全国的に曇りや雨となりそうです。8日(月)は北日本・東日本を中心に雨が降るでしょう。

9日(火)は北日本、東日本で曇りや雨となるでしょう。西日本は晴れ間の出る所が多い予想です。沖縄は雨が降りやすいでしょう。