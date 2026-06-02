嵐の楽曲、トップ3を独占 「デイリーストリーミング」TOP30内に17作【オリコンランキング】
3月4日に配信された嵐の楽曲「Five」が、6月1日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」で、171.1万回（1,711,443回）再生を記録。1位を獲得した。
【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤
前々日5月30日付は11位、前日5月31日付は3位と順位を上げ、6月1日付で1位を獲得した。
また、2位に「Love so sweet」、3位に「Happiness」がランクインしており、嵐の楽曲がTOP3を独占。TOP10内に6作、TOP20内に13作、TOP30内に17作がランクインした。
※オリコンデイリーストリーミングランキングは、2019年4月1日付より発表開始
※オリコン調べ（2026年5月31日付）
【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤
前々日5月30日付は11位、前日5月31日付は3位と順位を上げ、6月1日付で1位を獲得した。
また、2位に「Love so sweet」、3位に「Happiness」がランクインしており、嵐の楽曲がTOP3を独占。TOP10内に6作、TOP20内に13作、TOP30内に17作がランクインした。
※オリコンデイリーストリーミングランキングは、2019年4月1日付より発表開始
※オリコン調べ（2026年5月31日付）