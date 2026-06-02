フィギュアスケート女子２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが２日までに自身のインスタグラムを更新。６月１日に２２歳の誕生日を迎えた妹・望結を祝福した。

スケートリンク上で望結におんぶされる写真に「望結ハッピーバースデー ２２歳」とメッセージを添えて妹の誕生日をお祝い。続けて「ラスト1回だけお願い！！と言いながらラスト４０回くらいになる日々の練習に演技のコースまで把握して動画撮影も音響係もたびたび協力してくれてありがとう。きつい時も何かしら褒めてくれてありがとう」と感謝。「また氷の上で共に過ごせる日が増えて嬉しいのです 今年も絶対に良い年にしようぜ」と締めくくった。

さらに氷上で２人がピースする写真の足元に宇野昌磨が寝転がるおちゃめな３ショットも公開。この投稿には「ステキな写真」「愛がいっぱい」「望結ちゃんかわいいいいいい！！！！」「お二人のツーショに幸せいっぱい！（後ろの寝てる人も）」「しれっと紛れて氷に寝転ぶ宇野昌磨さんで笑ってしもた」「望結ちゃんがしょまりんの助っ人役で嬉しい」などの温かいコメントが寄せられた。

シングルで１６年世界ジュニア女王の本田さんと、１８年平昌から五輪２大会連続メダルの宇野さんは一度現役引退したものの、今年５月にアイスダンスでカップルを結成しともに現役復帰することを表明。２２年には交際も公表していた。