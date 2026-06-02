バレーボール男子日本代表主将のアウトサイドヒッター（ＯＨ）・石川祐希が、イタリア１部・セリエＡを制するなど主要タイトル４冠を達成したペルージャを退団することが１日に発表された。

中大在学時から世界最高峰と名高いセリエＡに挑戦し、モデナ、ラティーナ、シエナ、パドバ、ミラノでプレー。２４―２５年シーズンから２季はペルージャで腕を磨いた石川は、チームを通じて「チームメイトは最高でした。ピッチの上でも、外でも、みんなで楽しく過ごしました。毎日彼らと一緒にいられて本当に幸せでした。最高のチームでした！ 」とコメントを寄せた。

日本代表ＯＨの大塚達宣（たつのり）は２６―２７年シーズンもセリエＡ・ミラノとの契約を更新したとクラブが発表。２４―２５年季から３季目で「ミラノは私にとってホームです。ここでは、コートに立つたびにファンの温かさを感じます。この街と、毎日私に与えてくれるエネルギーが大好きです」とコメントした。

日本代表リベロの小川智大は、ポーランド１部プルスリーガのルブリンに移籍すると発表された。日本のサントリーで２５―２６年シーズンにともにプレーしたＯＨの高橋藍も加入が決まっており、来季もチームメートとしてプレーすることが決まった。