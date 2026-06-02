指でつまめる「ひとくちチーズケーキ」の作り方。5月に最も読まれた「スイーツ」の記事は【月間ランキングTOP5】

つまめるチーズケーキの作り方を紹介「スイーツ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわるさまざまなお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年5月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！ひとくちサイズで食べやすいチーズケーキや、ダイエット中でも罪悪感少なく食べられるケーキのレシピが注目されていました。

5位にランクインしたのは、容器に材料を詰めていくだけで作れるスコップケーキをご紹介した記事でした。市販のスポンジケーキやビスケットを使えばオーブン不要。ガラス容器を使えば断面もきれいに見えます。ショートケーキ風、フルーツヨーグルト、ティラミス風など、アレンジも自由自在です。



第4位:オーブン不要、重ねて冷やすだけのビスケットケーキ

4位は、オーブンを使わずに作れるビスケットケーキをご紹介した記事でした。生クリームやヨーグルトなどとビスケットを重ねて、冷蔵庫で冷やせば完成。しっとりさっくり食感のビスケットと濃厚クリームがマッチします。揃える材料も少なく、クリームの種類はお好みで変更可能。ビスケットの重ね方で見た目も変わります。



第3位:あっという間にできる、レンジで作れるチョコケーキ4選

3位にランクインしたのは、電子レンジで作れるチョコケーキをご紹介した記事でした。ガトーショコラ、ひとくちサイズ、豆腐入り、ホットケーキミックス＆ココアなど、材料が少なめで加熱時間も短いので、食べたくなったらすぐ作れます。小さいお子さんと一緒に楽しく作れて、作っている間に飽きてしまうこともありません。



第2位:ダイエット中の甘いもの欲に、レンジで簡単おから蒸しパン

ダイエット中でも安心して食べられるヘルシーなおから蒸しパンを掲載。他の味を邪魔しないおからをベースに使うので、プレーン、ココア、きなこ、抹茶など、さまざまな味に変化させられます。小腹がすいたときや甘いものが欲しいときにぴったりです。



第1位:片手でつまめる手軽さが嬉しいひとくちチーズケーキ

5月のスイーツ記事で最も読まれたのは、ひとくちサイズのチーズケーキをご紹介した記事でした。チョコ入り、サンドタイプ、甘じょっぱい系など、材料を混ぜて型に入れて焼くだけで意外と簡単。サッとつまめるので、小腹がすいたときのおやつや軽食にもなります。







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