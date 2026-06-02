綾瀬はるか、“バブリー”な髪型に反響「髪型がバブリーでお似合いです」「ソバージュ」
俳優・綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが2日更新され、綾瀬の“バブリー”な髪型が公開された。
【写真】80年代っぽい！“バブリー”な髪型の綾瀬はるか
綾瀬は「映画『ファーストボイス―私たちの逆転裁判―』主演 綾瀬はるか × 監督 前田哲 さん 1989年、日本初のハラスメント裁判に挑んだ弁護士たちを描く 実話に着想を得た、痛快リーガルエンターテインメント！100％負けると言われた裁判、開廷。2026年10月2日(金)公開いたします」と、2日に発表された映画を告知した。
動画ではその映像を公開し、1980年代を舞台とした作品で、綾瀬がバブル期に流行したファッションや髪型で演技を披露している。コメント欄では「髪型がバブリーでお似合いです」「ソバージュ」といったコメントが寄せられている。
【写真】80年代っぽい！“バブリー”な髪型の綾瀬はるか
綾瀬は「映画『ファーストボイス―私たちの逆転裁判―』主演 綾瀬はるか × 監督 前田哲 さん 1989年、日本初のハラスメント裁判に挑んだ弁護士たちを描く 実話に着想を得た、痛快リーガルエンターテインメント！100％負けると言われた裁判、開廷。2026年10月2日(金)公開いたします」と、2日に発表された映画を告知した。
動画ではその映像を公開し、1980年代を舞台とした作品で、綾瀬がバブル期に流行したファッションや髪型で演技を披露している。コメント欄では「髪型がバブリーでお似合いです」「ソバージュ」といったコメントが寄せられている。