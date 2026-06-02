泉ピン子、大谷翔平にエール「サイ・ヤング賞を取らせたい」 試合見に行くも写真に夢中でホームラン見逃す
俳優の泉ピン子（78）が2日、都内で行われた自身の著書『ピン！として逝くのもいいじゃないピン子78歳、最後に残したい言葉』（徳間書店）刊行記念の記者会見に登壇した。
【写真】書影の眼鏡もステキ…アクセサリーも輝く泉ピン子
同書は自伝エッセイ集。喜寿を迎え、ピンチや愛、裏切り、それを乗り越えた波乱万丈な人生を振り返り、家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことが語られている。
泉は喜寿を超えても元気で居続ける姿を見せ、「次のWBCまで生きたいのよ。3年前に『あと3年生きたい』と言ったら本当に生きた」と語り、「（大谷翔平に）サイ・ヤング賞を取らせたいなって考えてる」と話した。
続けて、岩手を訪れた際のエピソードを披露。「あの人（大谷）の出身校の写真をパチパチ撮った」と話し、「考えてみたら何にも（自身と）関係ない」と会場の笑いを誘った。
また、大谷が出場する試合を観戦したことがあるそうだが、「写真ばっかり撮っててホームラン見ていない」と残念そうに語り、帰宅してから映像で見たことを明かした。
【写真】書影の眼鏡もステキ…アクセサリーも輝く泉ピン子
同書は自伝エッセイ集。喜寿を迎え、ピンチや愛、裏切り、それを乗り越えた波乱万丈な人生を振り返り、家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことが語られている。
泉は喜寿を超えても元気で居続ける姿を見せ、「次のWBCまで生きたいのよ。3年前に『あと3年生きたい』と言ったら本当に生きた」と語り、「（大谷翔平に）サイ・ヤング賞を取らせたいなって考えてる」と話した。
続けて、岩手を訪れた際のエピソードを披露。「あの人（大谷）の出身校の写真をパチパチ撮った」と話し、「考えてみたら何にも（自身と）関係ない」と会場の笑いを誘った。
また、大谷が出場する試合を観戦したことがあるそうだが、「写真ばっかり撮っててホームラン見ていない」と残念そうに語り、帰宅してから映像で見たことを明かした。