中日ドラゴンズは創設90周年を迎えました。名古屋を沸かせた名選手たちは、今どんな人生を歩んでいるのか。電気設備会社の営業マン、福祉施設の運営者、わらび餅店の経営者…。現役引退後も、それぞれの舞台で第二の人生を送る元ドラ戦士たちを追いました。

■電気設備会社営業マン…野口茂樹さん

一人目は、1993年から2005年までドラゴンズに在籍した野口茂樹さん。キレのあるスライダーを武器に、1999年のリーグ優勝に貢献するなど、90年代から2000年代初頭の黄金期を支えたレジェンドです。





野口さんは現在、西尾市にある電気設備の設計や照明工事などを手がける「カミヤ電機」で営業マンとして活躍しています。

野口さん：

「親世代の方には認識されますが、子どもたちには『誰？』って言われます」

神谷社長：

「謙虚な方です。MVPを取って、ノーヒットノーランを達成した選手が、上から目線ではなく同じ目線で話をして仕事を取ってくる。素晴らしいと思います」

同僚：

「プロ野球選手だったとは思えないほど親しみがあります」



この日、愛知県あま市にある取引先への営業に同行しました。

野口さん：

「普段は野球の話をしているだけです。ここでキャッチボールをしたり」



野口さんは、工場内で取引先の職員20人を相手に、1人10球、合計200球投げたこともあるといいます。



取引先の社長：

「忘年会も2年連続で参加していただいて、“心のキャッチボール”をやっていただきました」



現役時代、バッターの懐に食い込むスライダーを武器に一時代を築いた野口さん。現在は、顧客の懐に飛び込む営業スタイルで、次々と受注を獲得しているといいます。

現在は営業マンに加え、スポーツ配信サービス「DAZN」の野球解説や、野球指導者としても活動しています。

■わらび餅店経営…山田喜久夫さん

続いては、1990年から1998年までドラゴンズに在籍した山田喜久夫さん。1989年、東邦高校のエースとして春のセンバツ優勝を果たし、ドラゴンズでは中継ぎとして90年代のチームを支えました。



1999年に現役を引退後、一念発起して、バンテリンドーム近くにわらび餅店「喜来もち ろまん亭」をオープンしました。

山田さん：

「ドームに行く前に寄っていただいて、ドームで食べていただければ」



本わらび粉を使った極上のわらび餅を提供しています。

■大学野球部監督…近藤真一さん

続いては、1987年から1994年までドラゴンズに在籍した近藤真一さん。1987年、初登板のジャイアンツ戦で、いきなりノーヒットノーランを達成しました。

現在は、岐阜聖徳学園大学で硬式野球部の監督を務めています。2025年の夏の甲子園で活躍した県岐阜商出身の横山温人選手も指導しています。



近藤さん：

「プロに行ける選手を輩出したい。ドラゴンズに1人でも多く入ってくれたらと思います」

■福祉施設の運営…藤井淳志さん

そして最後は、2006年から2021年までドラゴンズに在籍した“豊橋の星”藤井淳志さん。ドラゴンズ一筋16年、落合監督時代の黄金期を支えました。現在は、名古屋市天白区の福祉施設「アッシュレインボー」を運営しています。

藤井さんは2021年の引退後、小中学生を対象にした野球教室「アッシュスポーツ」を設立。さらに2024年には、障害のある方の就労を支援する施設「アッシュレインボー」を立ち上げ、現在は35人が社会復帰や一般就職を目指し働いています。



ここでは、ドラゴンズと連携し、選手が試合や練習で使用したボールを、消しゴムなどで綺麗にして球団へ戻す仕事などを行っています。

藤井さんは、なぜ福祉施設の運営を始めたのでしょうか。



藤井さん：

「野球教室の子どものお母さんが、『実はこの子のお兄ちゃんがダウン症で、本人がスポーツをやることを諦めていて。でもお兄ちゃんの方が野球が大好きなんです』と話をされたんです」

そこで始めたのが、プロ野球と福祉を結びつける取り組み。折れたバットを球団から譲り受け、靴べらにして再利用しています。また、その際に出る木屑を入れたアルファベット型のキーホルダーも、オーダーメイドで作っています。



藤井さん：

「これを球場に着けて行ってほしい」



藤井さんは、施設の利用者も“みんなでドラゴンズを支えている”という思いで働いていると話します。

藤井さん：

「社会に少しずつ戻っていける人たちをサポートできればと思います」



藤井さんは、“誰もが社会とつながれる場所”を作ろうと、新たな挑戦を続けています。