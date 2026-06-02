「良い気分で大会に向かう」森保Jのアイスランド戦勝利にW杯対戦国オランダのメディアも反応！ 新ルール下での得点にも言及「オランダは注目すべきだ」「日本が恩恵を受けた」
北中米ワールドカップに臨む日本代表は５月31日、国立競技場で開催された国際親善試合でアイスランド代表と対戦。相手の堅い守備に苦戦を強いられるも、87分に均衡を破って１−０で勝利した。
スコアラーは、後半のスタートから投入された小川航基だった。ワールドカップで適用予定の新ルール（交代を命じられた選手は10秒以内にピッチを出なければならず、守られなかった場合、交代で入る選手はプレー再開から１分が経過し、かつプレーが途切れるまで出場が認められない）により、アイスランドが一時的に10人で戦うなか、菅原由勢の右サイドからのクロスに反応してヘディングシュートを流し込んだ。
この結果を、北中米W杯のグループステージ初戦で日本と戦うオランダのメディアも報道。『VI』は、「小川の終盤のゴールのおかげで、日本は良い気分でW杯に向かうことになった」と伝える。
「日本はボール支配率では優位に立ったものの、粘り強いアイスランド相手に決定的なチャンスをものにすることができなかった。しかしながら、アヤックスの板倉滉と冨安健洋が先発メンバーに名を連ねた守備陣は、無失点に抑えた。ハーフタイム後、小川と菅原（元AZ）オランダに馴染み深い顔ぶれが出場。試合終了間際、その菅原のクロスから小川がヘディングシュート決めて勝利を決定づけた」
一方、『BN DeStem』は、日本戦で適用された新ルールに触れ、「オランダは注目すべきだ。ワールドカップの対戦相手である日本が新ルールの恩恵を受けた」と報じている。
日本対オランダの一戦は現地６月14日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
スコアラーは、後半のスタートから投入された小川航基だった。ワールドカップで適用予定の新ルール（交代を命じられた選手は10秒以内にピッチを出なければならず、守られなかった場合、交代で入る選手はプレー再開から１分が経過し、かつプレーが途切れるまで出場が認められない）により、アイスランドが一時的に10人で戦うなか、菅原由勢の右サイドからのクロスに反応してヘディングシュートを流し込んだ。
この結果を、北中米W杯のグループステージ初戦で日本と戦うオランダのメディアも報道。『VI』は、「小川の終盤のゴールのおかげで、日本は良い気分でW杯に向かうことになった」と伝える。
一方、『BN DeStem』は、日本戦で適用された新ルールに触れ、「オランダは注目すべきだ。ワールドカップの対戦相手である日本が新ルールの恩恵を受けた」と報じている。
日本対オランダの一戦は現地６月14日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…