ATEEZ、ミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.5』コンセプトフォト第1弾公開
ATEEZ （エイティーズ）が、6月1日と2日の2日間にわたり14thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.5』（韓国発売日：6月26日）のコンセプトフォト第1弾を公開した。
■約4ヵ月ぶりとなる超高速カムバック
公開されたコンセプトフォトでは、メンバーたちが互いを疑いながら緊張感張り詰めた瞬間が捉えられた内容。冷たく洗練されたトーンの演出がミステリアスな雰囲気をいっそう引き立てており、今後展開されるストーリーへの興味をいちだんと引き上げる仕上がりとなっている。
また、鮮やかなATEEZのビジュアルと対照的な低彩度の背景がシネマティックなムードを醸し出し、赤いオブジェを用いて緊張感を視覚的に表現することで、カムバックへの期待感を高めている。
5月22日に公開されたカムバックスポイラー映像を皮切りに、28日のプロモーションマップ、29日のコンセプトトレーラーを相次いで公開。約4ヵ月ぶりとなる超高速カムバックを予告したATEEZは、さらに拡張された『GOLDEN HOUR』シリーズを通じて、2026年の夏の音楽シーンに再び強烈な印象を残すことが予想される。
6月26日に14thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.5』を韓国でリリースしたあと、その熱気を引き継ぐ形で韓国・日本でファンミーティングも開催予定。さらに、6月28日に、英・ロンドンで開催される『British Summer Time Hyde Park』にヘッドライナーとして出演する予定だ。
そして、7月29日には、日本で5枚目となるニューシングルをリリース。
ATEEZ JAPAN 5thシングル「タイトル未定」は、ファンクラブ会員限定のATINY盤をはじめ、36Pフォトブック付きの初回盤A・B、通常盤、フラッシュプライス盤、さらにメンバーソロ盤を含む全13形態で発売予定。さらに、各チェーン別予約特典の内容も公開された。詳細はATEEZ公式サイトをチェックしよう。
(C)KQ Entertainment ※メイン写真
■リリース情報
2026.06.27 ON SALE
MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.5』
※韓国発売日：2026年6月26日
2026.07.29 ON SALE
SINGLE「タイトル未定」
■関連リンク
ATEEZ OFFICIAL SITE
https://ateez-official.jp/