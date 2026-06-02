のん、かが屋との3ショットに反響！「御三方の笑顔見てるだけでこちらもチャージ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんが5月30日にブログを更新。お笑いコンビ・かが屋の第7回かが屋単独ライブ『大カロ貝屋展3』に訪れたことを報告し、笑顔弾ける3ショットを公開した。

■ブログタイトルは「チャージ」

5月30日、のんは「チャージ」と題してブログを更新すると、書籍や自転車、バター、柔道着、ラーメン、ギターなどを表す絵文字を添えながら「最高だったーーー」「面白かったあーー」と興奮気味に綴り、単独ライブを楽しんだことを報告。

「いつまでも余韻に浸っていたいスペシャルな空間でした」と満足げに振り返り、加賀と賀屋と弾ける笑顔でピースサインを決める3ショットを公開し反響を呼んでいる。

また、購入したオリジナルグッズのジップバッグについて「私が当たったのは、定食屋の夫婦。」とも報告し、「#大カロ貝屋展3」「#かが屋」とハッシュタグを添えて、ブログを締めくくった。

この投稿にファンからは、

「笑顔は幸せにしてくれる」

「素敵な笑顔の写真」

「笑いのパワーいっぱいチャージ出来たようでよかった」

「幸せそうな、のんちゃん」

「お笑い好きだね」

「ほんと楽しそう♪」

「のんちゃんかわいい」

「笑顔素敵」

「御三方の笑顔見てるだけでこちらもチャージ」

「のんちゃんと同席してたお客さんラッキー」

などの声が寄せられている。

■関連リンク

のんオフィシャルブログ Powered by Ameba：記事タイトル「チャージ」

https://ameblo.jp/non-official/entry-12967811229.html

のん OFFICIAL SITE

https://nondesu.jp/