　2日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1647枚だった。うちプットの出来高が6668枚と、コールの4979枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の412枚（11円高120円）。コールの出来高トップは7万円の659枚（103円安247円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　40　　　 0　　　 1　　80000　
　 144　　　-1　　　 1　　79500　
　　20　　　-2　　　 1　　79000　
　　 5　　　-2　　　 1　　78500　
　　 5　　　-1　　　 2　　78000　
　　46　　　-2　　　 2　　77500　
　　 6　　　-2　　　 3　　77000　
　　18　　　-2　　　 5　　76500　
　 102　　　-3　　　 5　　76000　
　　 1　　　-4　　　 8　　75500　
　 245　　　-7　　　10　　75000　
　　37　　　-8　　　14　　74500　
　 186　　 -13　　　18　　74000　
　　53　　 -16　　　24　　73500　
　 213　　 -21　　　35　　73000　
　 101　　 -32　　　50　　72500　
　 290　　 -39　　　69　　72000　　5240 　　　　　　　 2　
　　76　　 -56　　　94　　71500　
　 326　　 -65　　 131　　71000　
　　74　　 -91　　 165　　70500　
　 659　　-103　　 247　　70000　　3615 　　　　　　　 1　
　　31　　　　　　 262　　69750　
　　81　　-105　　 305　　69500　
　　30　　-135　　 355　　69250　
　　 1　　-239　　 281　　69125　
　 416　　-140　　 430　　69000　
　　21　　　　　　 435　　68750　
　　 8　　　　　　 410　　68625　
　　75　　-150　　 540　　68500　
　　 7　　　　　　 520　　68375　
　　22　　-295　　 460　　68250　
　　17　　-250　　 650　　68125　
　 507　　-205　　 695　　68000　
　　 6　　-270　　 715　　67875　
　　11　　-390　　 650　　67750　
　　 3　　-445　　 650　　67625　
　 129　　-155　　 845　　67500　　2015 　　+390　　　 1　
　　12　　-430　　 780　　67250　　2140 　　+710　　　 4　
　　 4　　-415　　 830　　67125　
　 303　　-210　　1090　　67000　　1450 　　+120　　　14　
　　 5　　-505　　 865　　66875　
　　56　　-150　　1200　　66750　　1455 　　+235　　　 2　
　　 5　　-340　　1060　　66625　　1255 　　　　　　　11　
　　69　　-290　　1340　　66500　　1165 　　 +70　　　68　
　　 6　　　　　　1140　　66250　　1195 　　+180　　　20　
　　 5　　　　　　1300　　66125　
　 262　　-325　　1660　　66000　　1000 　　 +65　　 140　
　　 1　　-590　　1360　　65875　　1315 　　　　　　　29　
　 106　　　　　　1750　　65750　　1195 　　+310　　　 2　
　　 3　　　　　　1800　　65625　
　 103　　-330　　1900　　65500　　 815 　　　+5　　　57　
　　　　　　　　　　　　　65375　　 980 　　-105　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　65250　　 735 　　 +10　　　19　
　　　　　　　　　　　　　65125　　 900 　　　　　　　 4　
　　 9　　-125　　2270　　65000　　 685 　　 +55　　 195　
　　　　　　　　　　　　　64875　　 780 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　64750　　 655 　　 +50　　　54　
　　　　　　　　　　　　　64625　　 585 　　-255　　　 5　
　　 6　　-600　　2350　　64500　　 590 　　 +55　　　96　
　　 2　　-625　　2175　　64375　　 705 　　+145　　　11　
　　　　　　　　　　　　　64250　　 825 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　64125　　 435 　　　　　　　 1　
　　 5　　-290　　3090　　64000　　 450 　　　+5　　 350　
　　　　　　　　　　　　　63875　　 585 　　 -15　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　63750　　 580 　　+180　　　12　
　　　　　　　　　　　　　63500　　 385 　　　 0　　 303　
　　　　　　　　　　　　　63375　　 490 　　+110　　 142　
　　　　　　　　　　　　　63250　　 350 　　 +20　　　21　
　　　　　　　　　　　　　63125　　 355 　　 +40　　　35　
　　 2　　-350　　3950　　63000　　 315 　　 +10　　 220　
　　　　　　　　　　　　　62875　　 350 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　62750　　 435 　　+150　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　62625　　 360 　　　-5　　　13　
　　　　　　　　　　　　　62500　　 296 　　 +41　　 210　
　　　　　　　　　　　　　62375　　 310 　　　+5　　　10　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 282 　　 -23　　 142　
　　　　　　　　　　　　　62125　　 315 　　　　　　　 8　
　　 1　　-925　　4175　　62000　　 220 　　 +11　　 402　
　　　　　　　　　　　　　61875　　 291 　　 +79　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61750　　 238 　　 +35　　　11　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 200 　　 +22　　　98　
　　　　　　　　　　　　　61375　　 214 　　 +35　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　61250　　 217 　　 -53　　　11　
　　 2　　　　　　5145　　61000　　 161 　　 +10　　 226　
　　　　　　　　　　　　　60875　　 208 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 151 　　 +12　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　60500　　 140 　　　+9　　　15　
　　　　　　　　　　　　　60375　　 172 　　 +24　　 137　
　　　　　　　　　　　　　60250　　 128 　　　-7　　　17　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 120 　　 +11　　 412　
　　　　　　　　　　　　　59875　　 117 　　 -12　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59750　　 131 　　 +30　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　59625　　 163 　　 +65　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 113 　　 +19　　　69　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 117 　　 +24　　 153　
　　　　　　　　　　　　　59000　　　91 　　　+8　　 147　
　　　　　　　　　　　　　58750　　　88 　　 +12　　　18　
　　　　　　　　　　　　　58625　　 101 　　 +19　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58500　　　82 　　 +11　　　40　
　　　　　　　　　　　　　58375　　　96 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 118 　　 +48　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　58000　　　70 　　　+8　　 273　
　　　　　　　　　　　　　57875　　　73 　　 -18　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57750　　　77 　　 -16　　　15　
　　　　　　　　　　　　　57500　　　80 　　 +20　　　24　
　　　　　　　　　　　　　57250　　　87 　　 +31　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　57125　　　65 　　　-6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57000　　　54 　　　+9　　 207　
　　　　　　　　　　　　　56750　　　81 　　 +35　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56500　　　64 　　 +23　　　19　
　　　　　　　　　　　　　56375　　　47 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56250　　　53 　　 +13　　　14　
　　　　　　　　　　　　　56000　　　42 　　　+3　　 121　
　　　　　　　　　　　　　55750　　　40 　　　+6　　　16　
　　　　　　　　　　　　　55500　　　41 　　　+2　　　14　
　　　　　　　　　　　　　55375　　　55 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55250　　　43 　　 +10　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　34 　　　+6　　 128　
　　　　　　　　　　　　　54750　　　31 　　　+3　　　18　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　31 　　　+4　　　19　
　　　　　　　　　　　　　54250　　　34 　　　+8　　　10　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　27 　　　+5　　　68　
　　　　　　　　　　　　　53875　　　24 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53750　　　29 　　　+8　　　18　
　　　　　　　　　　　　　53625　　　31 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　24 　　　+3　　　16　
　　　　　　　　　　　　　53375　　　22 　　　+3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53250　　　23 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　21 　　　+3　　　33　
　　　　　　　　　　　　　52750　　　25 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52625　　　19 　　　-5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　17 　　　 0　　　10　
　　　　　　　　　　　　　52125　　　30 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　16 　　　+2　　　44　
　　　　　　　　　　　　　51625　　　20 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　14 　　　-1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51250　　　16 　　　+4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　13 　　　+2　　　63　
　　　　　　　　　　　　　50625　　　15 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　18 　　　+7　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　14 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　10 　　　+1　　 174　
　　　　　　　　　　　　　49875　　　13 　　　+4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　17 　　　+9　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　 7 　　　 0　　　87　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　13 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　 7 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48375　　　 9 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48125　　　 8 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　 5 　　　-1　　 118　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　 6 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　 6 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　 5 　　　 0　　　72　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　 4 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　 4 　　　 0　　　62　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　 4 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　 4 　　　+1　　　26　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　 3 　　　 0　　　19　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　 2 　　　 0　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　43250　　　 3 　　　+1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　 2 　　　 0　　　10　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　 4 　　　+1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　 2 　　　 0　　　53　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　 4 　　　+3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 2 　　　+1　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　 2 　　　+1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 2 　　　+1　　　71　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　 1 　　　 0　　　11　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 1 　　　 0　　　30　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 1 　　　 0　　 170　
　　　　　　　　　　　　　37750　　　 1 　　　 0　　　50　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　 1 　　　 0　　　70　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　 1 　　　 0　　　62　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 1 　　　 0　　 122　
　　　　　　　　　　　　　36750　　　 1 　　　 0　　　50　
　　　　　　　　　　　　　36250　　　 1 　　　 0　　　53　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 1 　　　 0　　　32　
　　　　　　　　　　　　　35250　　　 4 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 1 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　34750　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 1 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 1 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 1 　　　 0　　　 6　

