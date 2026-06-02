　2日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3026枚だった。うちプットの出来高が2246枚と、コールの780枚を上回った。プットの出来高トップは6万4000円の193枚（25円高1465円）。コールの出来高トップは6万8000円の184枚（290円安1805円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 6　　　-1　　　 2　　90000　
　　20　　　-3　　　 7　　85750　
　　86　　　-6　　　11　　85000　
　　15　　 -13　　　20　　82500　
　　47　　 -32　　　45　　80000　
　　13　　 -28　　　75　　79000　
　　 4　　 -42　　　76　　78500　
　　31　　 -37　　 101　　78000　
　　 6　　 -45　　 116　　77500　
　　38　　 -57　　 136　　77000　
　　47　　 -62　　 192　　76000　
　　65　　 -69　　 266　　75000　
　　 2　　 -75　　 305　　74500　
　　37　　 -95　　 365　　74000　
　　 9　　　　　　 385　　73500　
　　36　　 -85　　 485　　73000　
　　 6　　　　　　 450　　72500　
　　12　　 -95　　 645　　72000　
　　13　　-185　　 850　　71000　
　　 1　　-150　　 980　　70500　
　　19　　-210　　1105　　70000　
　　 5　　　　　　1115　　69500　
　　 2　　　　　　1375　　69250　
　　 9　　-145　　1425　　69000　
　　10　　　　　　1530　　68875　
　　10　　　　　　1535　　68750　
　　 1　　-235　　1620　　68500　
　 184　　-290　　1805　　68000　
　　 2　　-230　　1655　　67750　
　　12　　-205　　2080　　67500　　2875 　　 +75　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　67250　　2740 　　　　　　　 1　
　　26　　-235　　2295　　67000　
　　 4　　-665　　2370　　66000　　2520 　　+330　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　65250　　1885 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　65000　　2140 　　+380　　　21　
　　　　　　　　　　　　　64750　　1710 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　64500　　1835 　　+250　　　 1　
　　 2　　　　　　3970　　64000　　1465 　　 +25　　 193　
　　　　　　　　　　　　　63750　　1415 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　63625　　1565 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　63500　　1580 　　 +15　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　63250　　1290 　　 +60　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1500 　　+360　　　31　
　　　　　　　　　　　　　62750　　1170 　　 +75　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　62500　　1120 　　 +45　　 142　
　　　　　　　　　　　　　62375　　1090 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62250　　1015 　　 +20　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 980 　　 +30　　　11　
　　　　　　　　　　　　　61750　　1105 　　+205　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　61625　　1005 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 875 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　61250　　 870 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 805 　　 +30　　　21　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 955 　　+215　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　60500　　 750 　　-115　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 680 　　 +45　　　26　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 705 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 670 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 640 　　+120　　　19　
　　　　　　　　　　　　　58875　　 620 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 580 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 505 　　 +35　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　58375　　 565 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 555 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 445 　　 -10　　　38　
　　　　　　　　　　　　　57875　　 455 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 440 　　 -55　　　15　
　　　　　　　　　　　　　57625　　 490 　　 +95　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 480 　　 +95　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　57375　　 415 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 435 　　 +70　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 385 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 385 　　 +30　　　19　
　　　　　　　　　　　　　56875　　 425 　　 +90　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 400 　　 +70　　　24　
　　　　　　　　　　　　　56625　　 410 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 345 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 390 　　 +80　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 385 　　 +85　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 325 　　 +25　　　34　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 298 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55625　　 345 　　 +70　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 340 　　 +71　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 315 　　 +52　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 310 　　 +53　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　55125　　 305 　　 +61　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 271 　　 +22　　　92　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 291 　　 +49　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 300 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 295 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 305 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 274 　　 +29　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 229 　　　+9　　　28　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 242 　　 +47　　　15　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 235 　　 +45　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53375　　 230 　　 +45　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 225 　　 +50　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53125　　 221 　　 +50　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 195 　　 +13　　　55　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 205 　　 +44　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 201 　　 +36　　　15　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 187 　　 +27　　　24　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 169 　　　+2　　　58　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 172 　　 +36　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 175 　　 +35　　　17　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 168 　　 +43　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 164 　　 +31　　　50　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 157 　　 +37　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 150 　　 +35　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 139 　　 +29　　　64　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 129 　　 +14　　　24　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 112 　　　+9　　　46　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 129 　　 +27　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 120 　　 +24　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 120 　　 +23　　　12　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 100 　　 +22　　　33　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　98 　　　+3　　　40　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 105 　　 +23　　　14　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 102 　　 +23　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　98 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　98 　　 +23　　　17　
　　　　　　　　　　　　　46250　　　78 　　　-5　　　41　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　82 　　 +12　　　21　
　　　　　　　　　　　　　45750　　　89 　　 +20　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　86 　　 +19　　　20　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　84 　　 +16　　　15　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　73 　　 +15　　　13　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　79 　　 +15　　　16　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　76 　　 +14　　　25　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　70 　　 +10　　　50　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　62 　　　+5　　　59　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　64 　　　+7　　　12　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　57 　　　+3　　　33　
　　　　　　　　　　　　　43250　　　57 　　　+6　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　54 　　　+3　　　56　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　52 　　　+1　　　58　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　59 　　 +10　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　55 　　　+9　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　52 　　　+8　　　20　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　43 　　　 0　　　44　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　48 　　　+6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　40 　　　+3　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　45 　　　+7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　37 　　　 0　　　30　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　42 　　 +12　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　32 　　　+5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　33 　　　+9　　　12　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　26 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　20 　　　+4　　　71　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　16 　　　+3　　　10　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　13 　　　+2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　11 　　　 0　　　12　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　10 　　　+1　　　16　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 7 　　　+1　　　29　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 5 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 2 　　　 0　　　68　

