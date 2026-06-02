　2日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は152枚だった。うちプットの出来高が144枚と、コールの8枚を上回った。プットの出来高トップは5万1000円の14枚（40円高395円）。コールの出来高トップは7万3000円の2枚（130円安1070円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　 -17　　　27　　90000　
　　 2　　 -21　　　87　　85000　
　　 1　　　　　　 135　　82500　
　　 2　　-180　　 720　　75000　
　　 2　　-130　　1070　　73000　
　　　　　　　　　　　　　69000　　4650 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　63000　　2060 　　 +80　　　10　
　　　　　　　　　　　　　56875　　 850 　　 +60　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 820 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 795 　　 +45　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 800 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 750 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 725 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 710 　　+110　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 620 　　 +95　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 595 　　 +95　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 520 　　 +80　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 505 　　 +80　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 440 　　 +25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 440 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 395 　　 +40　　　14　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 395 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 360 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 315 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 315 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 285 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 242 　　 +26　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　97 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 100 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　68 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　30 　　　+5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　11 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 8 　　　+1　　　 7　

株探ニュース