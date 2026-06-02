チョコプラ＆原嘉孝＆篠塚大輝、「世界一辛い唐辛子」をろ過して水に 浄水のスペシャリストから学ぶ
お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）とtimeleszの原嘉孝、篠塚大輝がＭＣを務めるTBS系バラエティー『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』（毎週火曜 後11：56）。きょう2日の放送では、「最強のろ過フィルターなら激辛デスソースもろ過して飲めるのか？」という実験を行う。
【番組カット】楽しそう！実験するチョコプラ＆原嘉孝＆篠塚大輝
自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」から、その世界を学び、未知の領域に挑戦する同番組。今回は、主に災害時や非常時の浄水器の製作・販売をおこなっている浄水器メーカー「かりはな製作所」の代表取締役・芟花英寿（かりはな・ひでとし）ティーチャーから学ぶ。NASAが開発した技術を応用した高性能な浄水器なども取り扱う、まさに“浄水のスペシャリスト”なのだ。
使用する激辛のデスソースは、ギネスブックで「世界一辛い唐辛子」と認定されたことのあるブート・ジョロキアやハバネロから作られた“アフターデス・ジョロキア”。４人が味見してみるが、あまりの辛さに驚愕する。
まずは浄水の仕組みをティーチャーから学んでいくが、そこにはデスソースを水にするヒントが詰まっていた。さまざまな実験を重ねて完成した“最強のろ過フィルター”は、デスソースを水にすることができるのか。
【番組カット】楽しそう！実験するチョコプラ＆原嘉孝＆篠塚大輝
自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」から、その世界を学び、未知の領域に挑戦する同番組。今回は、主に災害時や非常時の浄水器の製作・販売をおこなっている浄水器メーカー「かりはな製作所」の代表取締役・芟花英寿（かりはな・ひでとし）ティーチャーから学ぶ。NASAが開発した技術を応用した高性能な浄水器なども取り扱う、まさに“浄水のスペシャリスト”なのだ。
まずは浄水の仕組みをティーチャーから学んでいくが、そこにはデスソースを水にするヒントが詰まっていた。さまざまな実験を重ねて完成した“最強のろ過フィルター”は、デスソースを水にすることができるのか。