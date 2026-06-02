タレントあの（年齢非公表）が、1日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演し、朝のルーティンを明かした。

この日の放送テーマは「やっぱり家が好き」。出演者たちが、家での快適な環境や、朝起きてからの行動などを披露した。

「僕が一番シンプルだと思う」と言うあのは、午前9時出発だとしても、起床は8時50分とギリギリだという。起きた後、最初にするのは、スマホで重要な連絡が来ていないか、確認すること。「全部確認して、返信とかしながら、歯磨きとかやって、頭が痛い時が多いからマッサージして、着替えて、出る」。あっという間に整う出発の準備に、お笑いコンビ「シソンヌ」長谷川忍は「10分でいけるんだ」と驚いた。

とはいえ、出発10分前にすぐ飛び起きられるわけではないという。「アラームはめちゃくちゃ前、1時間半前に必ず」。しかも、1時間半、1分ごとに鳴る設定にしているという。

長谷川から「ある程度、起きてはいる？」と問われると、あのは「起きてない。1分ごとにかけていて、90回切って…」とぶっちゃけていた。服も直感で決めるという。「洋服も事前に、前日に考える（こと）もない。ぱっぱっとその場に落ちているものを…」と説明し、驚かせていた。

睡眠時間は短いといい、「9時に出る予定だったら、（寝るのは午前）5時とか。早くて5時」と明かした。深夜は「音楽を作ったりとかが多い」と説明。「普段、仕事している時間をここで巻き返したいから、朝まで行っちゃう」と、音楽にかける情熱を話していた。

先月18日深夜放送回で、あのが「嫌いな芸能人」を聞かれ、タレント鈴木紗理奈の名を挙げた問題後、初の放送。あのや出演者が、番組内でこの件に言及することはなかった。また局側も問題について、ナレーションやテロップなどで説明しなかった。番組は15日の放送が最終回となる。