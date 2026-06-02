シンガー・ソングライターの森高千里（57）が2日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。上京当時を振り返った。

熊本出身の森高は高校2年で上京し東京の「目黒に住んでました」と告白。「事務所の方が一緒に住んでいるマンションに住んでいたので。デビューする女の子と一緒に住んでいたので」と打ち明けた。

「めちゃくちゃ寂しくて。めちゃくちゃホームシック」にかかっていたと言い、「毎日友達とか親に電話して。しゃべってました」と懐かしんだ。

食事は「同じマンションに住んでいる方に作ってもらって食べていました」とぶっちゃけ、「（食事）係っていうか、そこに住んでいるおばちゃんに頼んで」「知り合いになったおばさんに作っていただいて」と話して共演者らを驚かせた。母親代わりと言われ「そんな感じですね」と応じた。

MCの「ナイツ」塙宣之が「とんこつラーメン食べたいとかありました」とぶつけると、「ありました。ラーメンは絶対とんこつだと思っていたので」と森高。

当時東京にはあまり本格的なとんこつラーメン店が「なくって。熊本に帰ってから必ず食べにいくみたいな感じでした」と振り返った。