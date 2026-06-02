ヒット曲『今日でお別れ』などで知られる歌手の菅原洋一さんが、5月31日に悪性リンパ腫で亡くなったことが分かりました。92歳でした。

菅原さんは中学の頃、ラジオから流れてきたタンゴの名曲『たそがれ』と出会い、1958年にタンゴ歌手としてデビュー。1967年には楽曲『知りたくないの』で第18回紅白歌合戦に初出場。その後、22回連続出場を果たしました。

1968年には、楽曲『誰もいない』で第10回日本レコード大賞の『歌唱賞』を受賞。さらに1970年には、楽曲『今日でお別れ』で、第12回日本レコード大賞の『大賞』を受賞しました。そして1978年、『歌手生活20周年記念アルバム』で『日本レコード大賞20周年記念顕彰』に選ばれました。

菅原さんはその優しいキャラクターで1979年、萩本欽一さんの欽ちゃんドラマ『OH！階段家族！！』にお父さん役として出演。

1988年には、歌手生活30周年を記念したリサイタルを国内6都市とアメリカ・ロサンゼルスで開催しました。

2017年には、息子・菅原英介さんとのデュエットCDアルバム『息子と歌う思い出の歌〜83才の私からあなたへ〜』を発売するなど活動を続け、2018年の第60回日本レコード大賞では、歌手生活60周年に発売した『歌い続けて60年 ふり返ればビューティフルメモリー 〜85才の私からあなたへ〜』で企画賞を受賞しました。

菅原さんの愛称“ハンバーグ”は、人気音楽番組の司会者だった前田武彦さんに、菅原さんの愛嬌（あいきょう）ある丸顔にちなんでつけられたものです。菅原さんもハンバーグが大の好物でしたが、近年のステージでは「昔はハンバーグでしたが、このごろはステーキになりました」などと話し、ステーキを“ステキ”に引っかけるシャレで客席を沸かせていました。

菅原さんは今年4月6日、東京・上野のライブ会場でコンサートを開催。当日も代表曲の『知りたくないの』や『忘れな草をあなたに』をはじめ、シャンソンの『さよなら』、『マイ・ウェイ』など11曲を力強く歌い上げ、生涯現役を全うしました。

日本歌手協会は「ご本人、ご遺族の希望により、6月1日に家族葬を執り行い、荼毘に付されました」と報告し、今のところ『お別れの会』の予定はないということです。