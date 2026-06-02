すとぷり、結成10周年当日「めざましテレビ」「ノンストップ！」などフジ4番組登場 ライブ映像含む特別番組も放送
【モデルプレス＝2026/06/02】動画配信サイトを中心に活動する2.5次元アイドルグループ・すとぷりが、結成10周年を迎える6月4日に、フジテレビの4番組へ登場することが決定した。
【写真】すとぷり、STARTOアイドルと対面で記念撮影
すとぷりは、6月4日を「すとぷりの日」として一般社団法人日本記念日協会に登録している。「すとぷりの日」、そして結成10周年という記念すべき1日に、フジテレビのさまざまな番組で取り上げられることとなった。
朝の情報番組「めざましテレビ」および「ノンストップ！」へのVTR出演に加え、夜には音楽番組「STAR」に出演する。番組内では上垣皓太朗アナウンサーとのトークをはじめ、歌番組では初となる実写出演（顔スタンプ）で、10周年を記念したスペシャルメドレーを披露する。深夜には、特別番組「すとぷり10周年 LIVE Selection “Here We Go！！” さいたまスーパーアリーナ」が放送される。2023年に開催した、さいたまスーパーアリーナ公演のライブ映像を地上波で放送するほか、メンバーによる新たなコメントも届ける。（modelpress編集部）
・「めざましテレビ」（5：25〜9：00）※VTR出演
・「ノンストップ！」（9：50〜11：30）※VTR出演
・「STAR」（19：00〜20：00）
・特別番組「すとぷり10周年 LIVE Selection “Here We Go！！” さいたまスーパーアリーナ」（24：50〜25：50）※関東ローカル
動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。2016年に、リーダーの「ななもり。」を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、「Strawberry Prince／すとぷり」を結成し活動をスタートした。公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数440万人超、各メンバーを含むSNSの総フォロワー数は5,050万人にのぼる（2026年5月現在）。
2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員し、年末には第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年にはTBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。2024年7月に全国公開されたグループ初のアニメ映画「劇場版すとぷり はじまりの物語 〜Strawberry School Festival！！！〜」は国内外で話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月に開催された「すとろべりーめもりー Vol.Forever！！『すとぷり Best Album Release Party 2025』」では、2日間で約5万人を動員した。2026年6月に活動10周年を迎え、記念のアリーナツアーを4都市13公演で開催予定。リスナーに「楽しい」を届けるため、活動の幅を広げ続けている。
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【写真】すとぷり、STARTOアイドルと対面で記念撮影
◆すとぷり、結成10周年当日にフジ4番組出演
すとぷりは、6月4日を「すとぷりの日」として一般社団法人日本記念日協会に登録している。「すとぷりの日」、そして結成10周年という記念すべき1日に、フジテレビのさまざまな番組で取り上げられることとなった。
◆出演番組一覧
・「めざましテレビ」（5：25〜9：00）※VTR出演
・「ノンストップ！」（9：50〜11：30）※VTR出演
・「STAR」（19：00〜20：00）
・特別番組「すとぷり10周年 LIVE Selection “Here We Go！！” さいたまスーパーアリーナ」（24：50〜25：50）※関東ローカル
◆すとぷりプロフィール
動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。2016年に、リーダーの「ななもり。」を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、「Strawberry Prince／すとぷり」を結成し活動をスタートした。公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数440万人超、各メンバーを含むSNSの総フォロワー数は5,050万人にのぼる（2026年5月現在）。
2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員し、年末には第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年にはTBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。2024年7月に全国公開されたグループ初のアニメ映画「劇場版すとぷり はじまりの物語 〜Strawberry School Festival！！！〜」は国内外で話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月に開催された「すとろべりーめもりー Vol.Forever！！『すとぷり Best Album Release Party 2025』」では、2日間で約5万人を動員した。2026年6月に活動10周年を迎え、記念のアリーナツアーを4都市13公演で開催予定。リスナーに「楽しい」を届けるため、活動の幅を広げ続けている。
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