「今日好き」さつゆづカップル、旅行中の浴衣姿に反響「可愛すぎて尊い」「美男美女」
【モデルプレス＝2026/06/02】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた長濱薩生が5月31日、自身のInstagramを更新。恋人の大嶺夢月希との旅行中の姿を公開した。
【写真】「今日好き」交際約3年カップル「美男美女」旅行中の浴衣姿
長濱は、大嶺との旅行の様子を動画で公開。2人でホテルの浴衣を着てジェンガを楽しんでいる様子や、「Happy Birthday さつき」と書かれたプレートが乗せられ1本のろうそくが立てられたケーキを持った自身、ケーキを食べている自身を横に座って見つめている大嶺の姿など旅行中の様々な一幕が映されている。
この投稿に、ファンからは「いつまでもお幸せに」「幸せのお裾分けありがとう」「可愛すぎて尊い」「憧れのカップル」「2人の表情から好きが溢れてる」「美男美女」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。大嶺と長濱は「夏休み編2023」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際約3年カップル「美男美女」旅行中の浴衣姿
◆「今日好き」さつゆづカップル、旅行中の姿公開
長濱は、大嶺との旅行の様子を動画で公開。2人でホテルの浴衣を着てジェンガを楽しんでいる様子や、「Happy Birthday さつき」と書かれたプレートが乗せられ1本のろうそくが立てられたケーキを持った自身、ケーキを食べている自身を横に座って見つめている大嶺の姿など旅行中の様々な一幕が映されている。
◆「今日好き」さつゆづカップルの旅行に反響
この投稿に、ファンからは「いつまでもお幸せに」「幸せのお裾分けありがとう」「可愛すぎて尊い」「憧れのカップル」「2人の表情から好きが溢れてる」「美男美女」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。大嶺と長濱は「夏休み編2023」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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