原日出子（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/06/02】女優の原日出子が6月1日、自身のInstagramを更新。おうちごはんを公開し反響を呼んでいる。

【写真】66歳ベテラン女優「豪華すぎてビアホールかと思った」自宅庭でのバーベキューショット

◆原日出子、おうちでバーベキュー


原は「今日はお昼から息子くん出演の舞台を観劇。いつも応援してくださる皆様とご一緒できました」などとつづり、息子で俳優の渡辺貴裕が出演している舞台「下町ゴッドマザー」の観劇や、仕事を終えた息子も交えた夕食の写真など複数枚を投稿。自宅の庭で盛大に開いたバーベキューのショットを公開した。牛イチボ肉や牛タン、アスパラの豚バラ巻きなど豪華なメニューがズラリと並んでいる。

◆原日出子の投稿に反響


この投稿に「豪華すぎてビアホールかと思った」「幸せ時間ですね」「準備お疲れ様でした」「お庭でバーベキューなんて素敵」「外で食べると気持ちいいですよね」「オシャレすぎます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】