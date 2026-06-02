原日出子、自宅庭でのバーベキューショット公開「豪華すぎてビアホールかと思った」「オシャレすぎます」
【モデルプレス＝2026/06/02】女優の原日出子が6月1日、自身のInstagramを更新。おうちごはんを公開し反響を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優「豪華すぎてビアホールかと思った」自宅庭でのバーベキューショット
原は「今日はお昼から息子くん出演の舞台を観劇。いつも応援してくださる皆様とご一緒できました」などとつづり、息子で俳優の渡辺貴裕が出演している舞台「下町ゴッドマザー」の観劇や、仕事を終えた息子も交えた夕食の写真など複数枚を投稿。自宅の庭で盛大に開いたバーベキューのショットを公開した。牛イチボ肉や牛タン、アスパラの豚バラ巻きなど豪華なメニューがズラリと並んでいる。
この投稿に「豪華すぎてビアホールかと思った」「幸せ時間ですね」「準備お疲れ様でした」「お庭でバーベキューなんて素敵」「外で食べると気持ちいいですよね」「オシャレすぎます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「豪華すぎてビアホールかと思った」自宅庭でのバーベキューショット
◆原日出子、おうちでバーベキュー
原は「今日はお昼から息子くん出演の舞台を観劇。いつも応援してくださる皆様とご一緒できました」などとつづり、息子で俳優の渡辺貴裕が出演している舞台「下町ゴッドマザー」の観劇や、仕事を終えた息子も交えた夕食の写真など複数枚を投稿。自宅の庭で盛大に開いたバーベキューのショットを公開した。牛イチボ肉や牛タン、アスパラの豚バラ巻きなど豪華なメニューがズラリと並んでいる。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に「豪華すぎてビアホールかと思った」「幸せ時間ですね」「準備お疲れ様でした」「お庭でバーベキューなんて素敵」「外で食べると気持ちいいですよね」「オシャレすぎます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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