東海3県の気象情報

台風6号が近づき、東海3県は広く雨が降っています。午後4時時点で、東海3県は各地で雨が続いていて、三重県南部から中部にかけては雨がザっと強まっているところがあります。

【画像】いつどこで雨が降る？雨･風シミュレーション 台風6号チャンミー 東海地方への影響は？

台風6号の予想進路図を見ていくと、この時間に屋久島の辺りにある「台風6号」は、明日の明け方から昼前にかけて東海3県に最も近づく予想です。

【画像】雨はいつどこで降る？雨･風シミュレーション

愛知県や三重県では明日の朝にかけて、線状降水帯が発生する恐れもあります。

【雨の予想】

今日は夜にかけて三重県を中心に雨や風が強まる予想となっています。日付が変わり、明日になると、愛知県や岐阜県でも雨がザっと強まる予想です。

東海3県では警報級の大雨になるところもあるでしょう。雨のピークは、明日の朝までとなる予想です。その先は台風が次第に遠ざかり、まとまった雨は抜けていく予想となっています。

愛知・三重には線状降水帯の発生おそれも

愛知県や三重県ではあすの朝にかけて、「線状降水帯」が発生するおそれがあり、明日の昼前にかけては、愛知県や三重県南部で「レベル4土砂災害危険警報」が発表される可能性があります。

レベル4は、自治体から避難指示が発表される目安となる情報です。この先は気象情報だけでなく、自治体から発表される避難情報や交通情報もあわせてご確認ください。

【週間予報】

あす水曜日は台風が遠ざかると、午後は広い範囲で晴れ間が戻るでしょう。日中は暑さも戻る見込みです。