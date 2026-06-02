大宮U15から生え抜きの逸材がプロとしてのキャリアをスタート

RB大宮アルディージャは6月2日、同クラブU18に所属するMF小林柚希とプロ契約を締結したことを正式発表した。

2008年4月13日生まれで群馬県出身の小林は、現在18歳のMF。 身長175センチ、体重68キロのサイズで、大宮アルディージャU15からRB大宮アルディージャU18へと順調にステップアップを果たした生え抜きの逸材だ。

今回のプロ契約締結に合わせ、クラブ公式Xでは、小林が“学ラン”姿で契約書にサインをする貴重な写真を公開。高校生らしい初々しさを残しつつも、真剣な表情でプロサッカー選手としての第一歩を刻む様子がうかがえる。また、別の写真では、西村卓朗スポーツダイレクターとともに新しいユニフォームを手にし、初々しい笑顔を浮かべている。

プロ契約を結んだ小林のコメントは以下の通り。

「このたび、RB大宮アルディージャとプロ契約を結ばせていただくことになりました、小林柚希です。この大好きなクラブの一員としてプロサッカー選手のキャリアを始められることに感謝しています。今まで自分を成長させてくださった方々への感謝を忘れずに、プロとして自覚を持ってサッカーを楽しんでいきたいと思います。チームのために全力でプレーしていきます。応援よろしくお願いします」（FOOTBALL ZONE編集部）