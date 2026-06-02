今年の秋から新たな舞台Bリーグプレミアで戦うバスケットボールの信州ブレイブウォリアーズ。ニュージーランド男子代表のヘッドコーチも務めるジャッド・フラベルさんが新たにヘッドコーチに就任しました。



信州BW ジャッド・フラベルHC

「皆さんこんにちは、ジャッド・フラベルです。本当にワクワクしていて、信州ブレイブウォリアーズで働けることを光栄に思っています」





今年の秋からBリーグプレミアに参戦する信州ブレイブウォリアーズ。2日、ジャッド・フラベルヘッドコーチの就任を発表しました。フラベル・ヘッドコーチはニュージーランド出身の52歳。おととしから務めるニュージーランド男子代表のヘッドコーチも兼任しながらウォリアーズの指揮を執ります。信州BW ジャッド・フラベルHC「やるべきことはたくさんあると思っていますが、まずはこの楽しい冒険をしっかりと楽しんでいきたいですし、始まるのが待ち遠しいです」また、エリエット・ドンリー選手のほか小栗瑛哉選手など3人が来シーズンもプレーすることが決まりました。土屋大輝選手「プレミア1年目、最高の年にできるように頑張りますのでよろしくお願いします。」チームは創立以来初めて、ロゴのカラーを変更。16シーズン目を生まれ変わったウォリアーズで戦い抜きます。バスケットボール「Bリーグプレミア」は9月22日に開幕する予定です。