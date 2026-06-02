２日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第５回公判がこの日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれたことを速報した。

３月の初公判で無罪を主張していた斉藤被告が被告人質問で「信じてもらうのは難しいですが、同意があったと思うのは信じてほしい」と語り、改めて無罪を訴えたことなどについて、スタジオ出演の元検事の亀井正貴弁護士は「まず、（女性が）本当に嫌だったかどうかは裏付けが取れているから、客観的には嫌だったということが立証されると思います」と発言。

被害者のＡさんが母親に被害を報告した際の「ジャンポケ斉藤、めちゃ気持ち悪いんだけど」「私にチューしようとしてきた」というＬＩＮＥについて聞かれると「これは証拠になります」と断言。「この手の事案の場合、事件を受けた後、いろんなところに連絡して痕跡を残すんですね。これが被害者の供述、証言の支えになってくるんですね」と説明。

「ただ、どこを支えるかの問題。つまり抵抗した、嫌だったというところまで支えるのか。今回は抵抗したまで言ってますから、もし、この女性が法廷で『私は抵抗したんです』まで言えば、抵抗したことを、この母親とのＬＩＮＥが支えるということになります」と続けていた。