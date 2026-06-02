【中継】台風6号が今夜からあす未明に接近　高知市では雨が強まり列車が運休も　24時間降水量は最大で250ミリ

台風6号は午後3時40分現在、九州南部を直撃し警報級の大雨となっています。

高知市の中心部にある高知駅前から、高知さんさんテレビ・鍛治屋明香アナウンサーが中継でお伝えします。

普段、高知駅の後ろ側には緑色の山々が見えるんですが、現在は白い雲がかかっていてほとんど見ることができません。

こちらで3時間ほど取材をしているんですが、どんどん雨が強くなっています。

雨粒はどんどん大きくなり、地面にたたきつける雨の音もどんどん大きくなってきています。

そして水たまりもどんどん広がっているため、車があげる水しぶきの高さもどんどん高くなってきています。

また、列車にも運休が出るなど影響が出ています。

駅構内で利用客の方に話を聞くと、運休のことを考えて普段より3時間以上も早く帰るため有給をとったという方もいるなど、利用客にも影響が出ています。

県内は今後、2日夜から3日未明にかけて台風が接近するということです。

2日正午からの24時間降水量、県内は多いところで250mm。

線状降水帯の発生も予測されているため、今後、大雨に注意が必要です。