【台風6号】「1人で寝るのが怖い」宮崎・酒谷川と広渡川に「レベル4氾濫危険警報」　商店街では土のう積むなど警戒

台風6号は今後、勢力を保ちながら東に進み、3日、関東に最も接近する見込みです。

宮崎県の南部日南市の高台にある宿泊施設から、テレビ宮崎・藤崎祐貴アナウンサーがお伝えします。

現在雨は収まっているんですが、2日朝から横殴りの大粒の雨が強まったり弱まったりを繰り返しています。

その大雨の影響で、酒谷川と広渡川にレベル4の「氾濫危険警報」が出ました。

午前9時ごろから、この場所で取材をしていますが、明らかに水位が上がってきていて、茶色く濁った水の勢いが増しているのが分かり、時折、大きな流木も確認できます。

また、この施設の近くには避難所となっている日南総合運動公園があり、午後3時時点で4世帯6人が避難しています。

1日から避難をしているという高齢女性に話を聞くと、以前の台風で家の近くの用水路があふれ道路が冠水したことがあるそうで、「1人で寝るのが怖いので、今回も早めに避難してきた。早く収まってほしい」と話していました。

また、中継場所から車で10分ほどのところにある油津商店街では、冠水に備えて店舗の入り口に土のうを積んだり、看板が飛ばされないよう、ひもでくくってあらかじめ倒しておくといった対策がとられていました。

日南市では、警戒レベル3の大雨警報・土砂災害警報、それに暴風・波浪警報が出ていて、市内の一部地域に避難指示も出されています。

引き続き厳重な警戒を続けてください。

矢澤剛気象予報士：

（Q. このあと雨のピークはいつくらいになりそうですか？）

このあと午後9時ごろにかけてが雨のピークとなりそうですが、雨が弱まってきたあとも上流から下流にだんだんと水が流れ込んでくるのは時間差で発生しますので、このあとも警戒が必要です。