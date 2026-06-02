『風、薫る』自宅に帰ったりんは、安から意外な話を聞いて… 第48回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第48回（3日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、小野田（宮地雅子）の死をきっかけに、ゆき（中井友望）は深い悲しみから実習を休む日々が続いていた。気持ちの整理がつかないゆきを前に、バーンズ（エマ・ハワード）は、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）らを集めて授業を行う。
今回は、丸山（若林時英）の退院が決まるも、退院後に住む家がないと知った直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）のもとを訪ねる。一方、休日に自宅に帰ったりん（見上愛）は、安（早坂美海）から意外な話を聞いて・・。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、小野田（宮地雅子）の死をきっかけに、ゆき（中井友望）は深い悲しみから実習を休む日々が続いていた。気持ちの整理がつかないゆきを前に、バーンズ（エマ・ハワード）は、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）らを集めて授業を行う。
今回は、丸山（若林時英）の退院が決まるも、退院後に住む家がないと知った直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）のもとを訪ねる。一方、休日に自宅に帰ったりん（見上愛）は、安（早坂美海）から意外な話を聞いて・・。