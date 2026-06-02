『相席食堂』昨年いろいろあったお笑いコンビの“禊相席” 千鳥絶賛「大阪のワシらのロケを思い出す」
きょう2日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）は、芸能界で活躍する双子たちが相席旅に出る「仲良し双子相席」を届ける。“昨年いろいろあった”お笑いコンビは謝罪からスタートする“禊相席”を送る。
【動画】千鳥絶賛…昨年いろいろあったお笑いコンビの“禊相席”
千葉県君津市にやって来た双子の旅の始まりは、厄除けで有名な鹿野山神野寺。ご祈祷中の双子芸人は、昨年いろいろあったダイタクだった。大と拓の顔が映った途端、「双子ちゃうやん」「顔、変わってもーてるやん」と、深みを増した兄・大に千鳥（大悟、ノブ）も仰天。
オープニングで改めて謝罪し、ダイタクの“禊相席”がスタート。住職オススメの食事処に向かう道中は、道の両サイドに水田と畑が続く。ここで“水田落ち”かと思いきや、まさかの“畑落ち”（!?）。これには千鳥が「大阪のワシらのロケを思い出す」と、ダイタクのロケに好印象。しかし、レストランで贅沢な海鮮丼を食べると、「反省中に食べるものかな」「まだ肉と魚は…」と厳しいツッコミが飛ぶ。
街を散策し、はちみつ工房を発見。はちみつを使ったさまざまな商品を扱っていると聞き、さまざまな味のはちみつや、はちみつで作ったお酒の「ミード」を試飲する。すると、早くも自粛をネタにしはじめるダイタク。これには千鳥も「どうなってんの!?」「アルコールも早いよ！」とツッコミまくる事態に。さらに、君津市が生産量日本一を誇るお花「カラー」を栽培する農園へ。ここで、大悟が大喜びする渾身の双子ネタが繰り出される。
このほか、双子芸人のザ・たっちが福島県須賀川市を訪れる。
【動画】千鳥絶賛…昨年いろいろあったお笑いコンビの“禊相席”
千葉県君津市にやって来た双子の旅の始まりは、厄除けで有名な鹿野山神野寺。ご祈祷中の双子芸人は、昨年いろいろあったダイタクだった。大と拓の顔が映った途端、「双子ちゃうやん」「顔、変わってもーてるやん」と、深みを増した兄・大に千鳥（大悟、ノブ）も仰天。
街を散策し、はちみつ工房を発見。はちみつを使ったさまざまな商品を扱っていると聞き、さまざまな味のはちみつや、はちみつで作ったお酒の「ミード」を試飲する。すると、早くも自粛をネタにしはじめるダイタク。これには千鳥も「どうなってんの!?」「アルコールも早いよ！」とツッコミまくる事態に。さらに、君津市が生産量日本一を誇るお花「カラー」を栽培する農園へ。ここで、大悟が大喜びする渾身の双子ネタが繰り出される。
このほか、双子芸人のザ・たっちが福島県須賀川市を訪れる。