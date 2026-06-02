『あちこちオードリー』秘蔵トーク大放出SP 麒麟・川島、ドンデコルテ・渡辺、高橋成美が登場
オードリーがMCを務める2日深夜放送のテレビ東京系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週火曜 深0：30）では、放送に入りきらなかった秘蔵トークスペシャルを放送する。
【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」
オープニングトークで「全部丸々流してほしいくらい毎回盛り上がる」と話す春日俊彰に加え、若林正恭も「30分番組でこんなに密度の濃い番組はあんまりない」と自画自賛。今回は4月以降に来店したゲストたちの放送しきれなかった未公開トークを大放出する。
麒麟・川島明が、妻とのなれ初めや結婚を決めた“あの日”の出来事を本音で振り返る。「（妻の）どういうところが好き？」「全部教えてほしい」と、若林もストレートに質問攻め、川島が婚約指輪の代わりに妻にあげた意外なものとは。
ドンデコルテ・渡辺銀次は“寝るのがめっちゃ好き”と、同居するカゲヤマ益田がぶっちゃけ。『M-1』準優勝後、急に多忙になり睡眠時間が減った渡辺は「歳も40なので体が慣れていかない」と悩みを吐露し、R-1グランプリ準決勝の結果発表での渡辺のリアクションに一同大爆笑する。
フィギュアスケーターの高橋成美は、競技中は調子が悪くても「最後までいく」と話す一方で、シソンヌ・長谷川忍は「完全に捨てます」と正反対な回答。さらに、春日のまさかの対処法に若林の不満が爆発。相方だからこそ分かる、春日の意外な姿を若林が赤裸々に明かす。
【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」
オープニングトークで「全部丸々流してほしいくらい毎回盛り上がる」と話す春日俊彰に加え、若林正恭も「30分番組でこんなに密度の濃い番組はあんまりない」と自画自賛。今回は4月以降に来店したゲストたちの放送しきれなかった未公開トークを大放出する。
ドンデコルテ・渡辺銀次は“寝るのがめっちゃ好き”と、同居するカゲヤマ益田がぶっちゃけ。『M-1』準優勝後、急に多忙になり睡眠時間が減った渡辺は「歳も40なので体が慣れていかない」と悩みを吐露し、R-1グランプリ準決勝の結果発表での渡辺のリアクションに一同大爆笑する。
フィギュアスケーターの高橋成美は、競技中は調子が悪くても「最後までいく」と話す一方で、シソンヌ・長谷川忍は「完全に捨てます」と正反対な回答。さらに、春日のまさかの対処法に若林の不満が爆発。相方だからこそ分かる、春日の意外な姿を若林が赤裸々に明かす。