大谷翔平が3安打　好調「逆方向打球」で期待大　“ミスタージューン”の6月に三宅正治キャスター「ホームラン10本はいく」

◆アリゾナ・ダイヤモンドバックス4ー1ロサンゼルス・ドジャース 1日（日本時間6月2日午前10時40分試合開始、チェイスフィールド）

“ミスタージューン”こと6月男のドジャース大谷翔平選手が3安打の活躍、好調をキープです。

ドジャースは敵地でダイヤモンドバックスと4連戦。

4試合連続ヒットと上り調子の中、毎年相性のいい6月に突入した大谷選手は第2打席、打たれたピッチャーも思わず打球の行方を見つめた大きな当たりは、ホームランとはならなかったもののワンバウンドでフェンスに直撃。

大谷選手は悠々と二塁に到達。これで連続ヒットを5試合に伸ばします。

さらに第3打席、今度は詰まりながらもセンター前へと運び2試合連続のマルチヒット。

勢いはまだまだ止まりません。

第4打席ではこのボテボテの当たりを俊足を飛ばして内野安打。6月初戦から打って走って3安打の大活躍となりました。

遠藤玲子キャスター：

大谷選手、きょうは3安打、調子はよさそうですね。

三宅正治キャスター：

3回の第2打席は、特に大谷選手らしいバッティングでした。この回先頭で打席に入り、2ボール1ストライクから真ん中寄りに入ってきた変化球を引きつけて、左中間への当たり。ツーベースヒットになりました。

榎並大二郎キャスター：

もうちょっとでホームランという感じでしたけどね。

三宅正治キャスター：

もうちょっと打球に角度がついていればという感じではありましたけれども、ただ、大谷選手、いい時らしい逆方向への打球でした。

なんと言っても大谷選手が得意としている6月、過去5年では10本以上のホームランを3度もマークしている（21年13本、22年6本、23年15本、24年12本、25年7本）。

榎並大二郎キャスター：

ミスター・ジューン、今年も期待できるんじゃないですか？

山粼夕貴キャスター：

予言しちゃってください！

三宅正治キャスター：

「予言しちゃってください」って言ってやるもんじゃない（笑）。でも、6月最初の試合で3安打だからね。これはいくね。ホームラン10本は間違いなく、いくでしょう！

（「イット！」 6月2日放送より）