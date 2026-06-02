ドジャースの大谷翔平選手は、日本時間4日のダイヤモンドバックス戦で今季10度目の先発予定。指揮官のデーブ・ロバーツ監督は2日の試合前に、大谷選手の二刀流出場について「その予定だ」と明言しました。そして大谷選手にとっては、3登板連続での投打二刀流出場となります。

大谷選手は、ここまで今季9度の先発で二刀流出場は5度と投手専念は4度。直近の2登板では連続で二刀流出場となり、前回登板では圧巻のノーヒットピッチングを披露しました。そして打者としては2連続で先頭打者本塁打を記録しています。

ここまで55イニングを投げ、規定投球回には7イニング届かないものの、防御率『0.82』と驚異的な数字。さらに8度のQSを記録するなど、先発投手として抜群の安定感を披露しています。

4日のダイヤモンドバックス戦で再び好投し、7イニング以上マウンドに上がれば防御率ランキングトップに浮上する可能性もあります。そしてチームに勝ちをもたらし、今季6勝目を飾れるか注目です。