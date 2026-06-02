「パ・リーグの戦い方がもうひとつうまくいってない」波に乗れない藤川阪神で浮上する打順問題に近鉄OB佐野慈紀氏の考察 “2番・森下”に「変に打順を意識させるのはもったいない」
就任2年目となる藤川監督のタクトにも注目が集まっている(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
元近鉄OBで野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は交流戦に入って勢いが止まった藤川阪神の戦いぶりをクローズアップする。
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5連勝で交流戦を迎えた阪神が苦しんでいる。
黄金ルーキー立石正広が交流戦前最後のカードとなった巨人3連戦で大暴れするなどチームに勢いをつけるも昨年も鬼門とした交流戦に突入すると、最初のカードとなった日本ハム戦を3連敗、先週は2勝4敗と苦しい戦いが続いた。
チームを動かすべく首脳陣も動いた。週末のロッテ3連戦は1番に中野拓夢、2番に森下翔太を組み込むオーダーを試したが、この点に関して佐野氏は「早めに点を取りたいという意図は分かるが、森下は思い切りのいいバッターであると同時に、レギュラーシーズンで3番として機能していたのに、変に打順を意識させるのはもったいない」と指摘する。
交流戦に入ってからの得点は6試合を経過し12球団ワーストタイとなる11得点、チーム打率は.211と“つながらない打線”解消が求められている。
そんな中でホームランバッターでもある森下を2番に組み入れてきたが、佐野氏は2番打者は特に場面によって細かいプレーを考える必要のある打順でもあるため、従来の中野を推し、「3番・森下」はいじらないほうがいいとした。
その上で現在の打線の根本的な課題は他にあるという。
「結局、6番からが機能していないので、打線が全然繋がらない」と下位打線の冷え込みを指摘。「2番森下を継続するにしても、6番以降の課題は消えない。傷が浅いうちに結果を見せないと」とチーム課題である下位打線のてこ入れが必要とした。
また、藤川阪神においては昨年の交流戦も大型連敗が話題を呼んだが、ソフトバンクと戦った昨年の日本シリーズ含め「対パ・リーグへの戦い方がもうひとつ上手くいっていない」とデータや意識の面でのアップデートの必要性にも言及。
重苦しい空気を打破し、再び猛虎打線が爆発する日に期待だ。
【さの・しげき】
1968年4月30日生まれ。愛媛県出身。1991年に近鉄バファローズ（当時）に入団。卓越したコントロールを武器に中継ぎ投手の筆頭格として活躍。中継ぎ投手としては初の1億円プレーヤーとなる。近年は糖尿病の影響により右腕を切断。著書「右腕を失った野球人」では様々な思いをつづっている。