泉ピン子、過去に嵐のコンサート誘われるもまさかの一言 SMAPやTOKIOらとの思い出語る
俳優の泉ピン子（78）が2日、都内で行われた自身の著書『ピン！として逝くのもいいじゃないピン子78歳、最後に残したい言葉』（徳間書店）刊行記念の記者会見に登壇。先月で活動終了した嵐や、SMAP、TOKIOらとの思い出を語った。
【写真】花柄衣装がかわいらしい 優しくあたたかい笑顔の泉ピン子
泉は「うちの夫が『嵐、見た？』と言うから、『見なかった』と（返答）。“これでさよなら公演”という時に、事務所に頼んで見に行ったのにさ、また最後だなんて。嵐5人と撮った写真があったはずだと思って探したら、どこにあるんだかわからない。メンバーの全員の写真残ってるね」と語った。
過去には嵐のコンサートに誘われたそうで「代々木体育館に来てください。何度も言われたんだけど、代々木体育館って屋根があるところだと知らなかった。外の天井ないところで夏だと思って『くそ暑いからやだ』って言ったのよ。当時のジャニーズ事務所のメリーさんに。メリーさんは『私は1組も見ていない。1組見ると全部見なきゃならないから』って言ってましたね」とやりとりを明かした。
グループ活動を終えた嵐のリーダーだった大野智については「あの子良い子だわね。歌うまいしね」と“ピン子節”で語る場面も。
また、メリーさんが、結成したばかりのグループを泉の元に連れてくることがあったという。自身が出演する舞台をSMAPが鑑賞しに来た時があったそうで、「（香取）慎吾ちゃんなんて、小学校6年生よ。でも落ち着きがないんだからさ。そんな見せなくたっていいじゃん。TOKIOにしたって全部連れてきましたね」と回顧。さらに、香取からはお歳暮が送られてくることも語り、「そんなアイドルいる？」と驚いた表情を浮かべた。
SUPER EIGHTの安田章大からは、「映画、自分の企画したから見に来てくれって言うから。見るって約束して」というエピソードも披露した。
同書は自伝エッセイ集。喜寿を迎え、ピンチや愛、裏切り、それを乗り越えた波乱万丈な人生を振り返り、家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことが語られている。
【写真】花柄衣装がかわいらしい 優しくあたたかい笑顔の泉ピン子
泉は「うちの夫が『嵐、見た？』と言うから、『見なかった』と（返答）。“これでさよなら公演”という時に、事務所に頼んで見に行ったのにさ、また最後だなんて。嵐5人と撮った写真があったはずだと思って探したら、どこにあるんだかわからない。メンバーの全員の写真残ってるね」と語った。
グループ活動を終えた嵐のリーダーだった大野智については「あの子良い子だわね。歌うまいしね」と“ピン子節”で語る場面も。
また、メリーさんが、結成したばかりのグループを泉の元に連れてくることがあったという。自身が出演する舞台をSMAPが鑑賞しに来た時があったそうで、「（香取）慎吾ちゃんなんて、小学校6年生よ。でも落ち着きがないんだからさ。そんな見せなくたっていいじゃん。TOKIOにしたって全部連れてきましたね」と回顧。さらに、香取からはお歳暮が送られてくることも語り、「そんなアイドルいる？」と驚いた表情を浮かべた。
SUPER EIGHTの安田章大からは、「映画、自分の企画したから見に来てくれって言うから。見るって約束して」というエピソードも披露した。
同書は自伝エッセイ集。喜寿を迎え、ピンチや愛、裏切り、それを乗り越えた波乱万丈な人生を振り返り、家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことが語られている。