俳優の加藤あいさんが、6月1日に自身のインスタグラムを更新。世界遺産の街、タイのアユタヤを訪れた様子を、複数の写真とともに投稿しました。



【写真を見る】【 加藤あい 】世界遺産の街 タイ・アユタヤ訪問を公開「アユタヤはとっても暑かったです」 様々なファッションも





アユタヤ歴史公園にあるワット・マハータートの古代の煉瓦造の遺跡の前では、加藤さんはお腹の部分が開いたデザインのブラウンのロングワンピースを着用。サングラスを頭に載せている様子が確認できます。









現地の気温は高かったようで加藤さんは「アユタヤはとっても暑かったです」と綴っています。水上マーケットの光景も複数投稿されました。色とりどりの傘を掲げたボートが水路を行き来し、観光と現地の生活が混在する風景です。









船頭が漕ぐ木製のボートに乗っている写真では、加藤さんは茶色のトップスを着て、白いシャツを肩にかけたスタイル。白いサングラスを頭にかけ、カメラに向かって穏やかに微笑んでいます。









また、別の写真では、加藤さんはゆったりとしたデザインのワンピース着用。表情からはリラックスした雰囲気が伝わってきます。









投稿のハッシュタグには「#TBT」（Throwback＝過去の振り返り）、「#springbreak2026」（2026年の春休み）と記されていて、今年の春休みに訪れたようです。









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